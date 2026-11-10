LJubavni život Igora Kojića godinama privlači veliku pažnju javnosti, a malo ko se seća detalja njegove burne veze sa nekadašnjom rijaliti učesnicom i voditeljkom Jelenom Žeželj.

Pre nego što je uplovio u brakove i nove romanse, Igor Kojić voleo je Jelenu Žeželj, koja se domaćoj publici predstavila u rijalitiju "Veliki brat", a potom gradila karijeru kao TV lice na Prvoj televiziji. NJihova romansa, međutim, doživela je krah kada je u javnost isplivao njen privatni video.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Raskid nakon afere

Nakon što se Jelena Žeželj našla u epicentru skandala zbog intimnog snimka, usledio je nagli prekid veze. Voditeljka je tada otvoreno govorila o emotivnom udarcu i razočaranju kroz koje je prošla:

- Kad smo raskinuli, Igor me je mnogo razočarao i nismo bili u kontaktu. On je bio moja prva prava ljubav - rekla je svojevremeno Jelena i dodala:

Foto: V. Danilov

 

 

- Inače, bili smo vrlo dobri prijatelji i stvarno nismo razmišljali o tome da uđemo u vezu. Sve se dogodilo spontano. Možda se pomirimo.

Novi život preko okeana

Do pomirenja ipak nije došlo. Jelena je ubrzo presekla, napustila Srbiju i otpočela potpuno novo životno poglavlje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tamo je pronašla sreću kraj supruga za kog se udala 2014. godine i osnovala porodicu.

(Blic)

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