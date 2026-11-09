Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović završio je posetu Sjedinjenim Američkim Državama susretom sa Mattom Schlappom, predsednikom Konferencije konzervativne političke akcije (CPAC) i saradnikom američkog predsednika Donalda Trampa.

Na samom kraju boravka u Majamiju, Matt Schlapp je lično ispratio Mitrovića prilikom odlaska iz rezidencije.

Tom prilikom zahvalio mu se na prisustvu i zvanično potvrdio da u januaru dolazi u Srbiju na predstojeću CPAC konferenciju u Beogradu, gde će biti njegov lični gost.

Mitrović je snimak sa susreta i detalje podelio na društvenim mrežama: "Na samom odlasku iz Amerike, zapravo letnje rezidencije predsednika Trampa u Majamiju, Mar A Lago, ispratio me je predsednik CPAC i jedan od najuticajnijih republikanaca i najbližih saradnika predsednika Trampa, Matt Schlapp! Matt mi se na rastanku zahvalio na prisustvu i potvrdio dolazak u Beograd u januaru, na konferenciju CPAC, kada će biti i moj lični gost!" Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, Željko Mitrović se juče oglasio se iz rezidencije Donalda Trampa. Nakon odlaska u Ameriku, Željko Mitrović je saopštio da je uspešno priveo kraju ključne obaveze i najavio naredne velike korake.

"Završila se juče CPAC konferencija u Americi! Svi su otputovali kući! Ja sam ostao duže zbog sastanka i privatne večere u Mar A Lago, za nas pedesetak iz celog sveta, koja je pored mojih biznis obaveza ovde bila glavni razlog mog dolaska. Taj susret sam najavio još pre 6 dana u emisiji Hit Tvit! P.S. Sutra letim za London jer sam dobio zeleno svetlo za giga projekat čiju realizaciju pokrećem u ponedeljak", napisao je u opisu video snimka.

(Blic)

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