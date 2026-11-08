Bez dlake na jeziku prokomentarisali su legendarnog muzičara.

Foto: ATA images/M.M.

 

„Ponosna sam što imamo takvih umetnika“

Komšije slavnog muzičara nisu krili ponos.

– Ja sam rođena Sarajka, mislim da je i on. Ponosna sam da imamo takvih umetnika – rekla je jedna sugrađanka.

Na pitanje da li mlađi znaju da je Brega tu rođen i šta je to specifično u Sarajevu što rađa tolike umetnike, ona dodaje:

– Sad, ne bih vam znala reći...

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A na pitanje šta je to specifično u Sarajevu pa su brojni umetnici upravo iz ovog grada, sugrađanka kaže:

– Pa Sarajevo ima dušu. Uvek se ljudi vraćaju i uvek su dobrodošli naravno ko god je dobre volje.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

„Pozitivna ličnost i dobar muzičar“

Drugi prolaznik nasmejao se na sam pomen imena muzičara:

– To je jedan od vodećih muzičara sa ovih prostora. Rado smo išli na te koncerte dok je čovek bio mlađi.

Na pitanje kakav je bio u mladosti, kaže:

– Ma vremenom sećanja izlape, ali sve u svemu pozitivna ličnost i dobar muzičar koji je imao i talenta i smisla, a očigledno i vredan čovek, talenat je okej i dobra stvar ali mora se truditi podobro da se to ispolji kako treba.

Upitan da li ga vole u Sarajevu, jedan prolaznik ističe:

– Kako ga ne vole? To je jedan gospodin, jedna ikona grada.

Foto: ATA images/A. Aehl

 

„Podeljeno mišljenje kao i za Merlina“

Ipak, na pitanje kako sarajevska raja generalno gleda na Bregovića da li ga vole ili ne vole, drugi sugrađanin ima nešto uzdržaniji stav:

– Pa podeljeno mišlljenje kao i za Dina Merlina, kao sve ostalo.

Na pitanje kako je bilo odrastati u tom delu grada, naš sagovornik objašnjava:

– Fino. Ovde je bilo samo ljudi i neljudi, nije bilo nacija. Ima jedna interesantna stvar, većina tih pevača, umetnika, oni su bili iz oficirskih porodica i njemu i Čoli je otac bio... To Jugoslovenstvo, taj skup svih nacija, vera u Sarajevu, bilo je bogatstvo Sarajeva, nije bilo mana.

Starije Sarajlije pamte i kultna mesta gde su se muzičari okupljali pre nego što su postali zvezde:

– On je furao svoj film, nije se on mnogo ni družio sa običnim svetom. Bila je kultna kafana Parkuša, tu su sedli svi i Goran i Davorin i Kemo i Čola svi su tu sedili i bila je kafana Estrada poznata...

(Kurir)

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