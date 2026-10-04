On se prisetio situacije kada mu je Bregović odbio pozajmicu od hiljadu evra za izdavanje autobiografije, i to uz izgovor da mora da kupi lekove za bolesnog ujaka.

Vukašinović je oštro prokomentarisao koleginu škrtost, ističući da je Bregović toliko opčinjen novcem da mu svako odvajanje od sopstvene gomile pada teško „kao da mu vadiš bubreg naživo“. Foto: V. Danilov, N. Skenderija

– Pre svega, ja sam njemu bio idol. Prvi put kad mi se smučio, zgadio, bilo je kad ja sam uradio autobiografiju, prvi deo, koji sam hteo da izdam. Na kraju neće niko da je izda, ja rekoh sam ću je izdati, ali nisam imao para. I ja ga pozovem, rekoh, milioner. Nećeš verovati, ja ga dobijem. Objasnim mu da hoću knjigu da izdam, hiljadu evra da mi pozajmi, a ja ću mu vratiti. Znaš šta je on rekao? „Dao bih ti, ali umreće mi ujak.“ „Što će ti umreti ujak?“ „Pa ja brinem o njemu, ja mu kupujem lekove.“ Znači, ako meni da hiljadu evra, neće imati za lekove ujaku. On toliko voli pare, ali toliko se boji da sa svoje gomile skine, recimo, hiljadu evra, njemu je to kao da mu vadiš bubreg naživo.

Podsetimo, muzičar Goran Bregović je tokom višedecenijske muzičke karijere stekao značajno bogatstvo, a veliki deo novca ulagao je u nekretnine. Tako danas Bregović ima više od 30 kuća, vila, stanova i garsonjera, čija se ukupna vrednost procenjuje na više od 35 miliona evra. Foto: TV Pink printskrin

Jedan od razloga zbog kojih je Bregović toliko ulagao u nekretnine jeste, kako je sam ranije objasnio, strah od siromaštva. Prema njegovim rečima, tokom rata je za samo jedan dan izgubio ono što je imao, pa je nakon toga počeo da ulaže u kuće, stanove, poslovne prostore, ali i druge vredne stvari.

– Sad više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih – naveo je poznati muzičar svojevremeno govoreći o razlozima kupovine brojnih nekretnina.

– Goran Bregović može da se pohvali da u vlasništvu ima bar 30 nekretnina u regionu, a oko 15 ima u srpskoj prestonici. Goran je na ovaj način rešio sebe, ali i svoje najmilije. Naime, Bregović većinu kuća i stanova izdaje ili prodaje, a nekoliko stanova na pomenutoj lokaciji prošle godine kupio je za svoje ćerke – otkrio je izvor za "Blic" 2019. godine i dodao:

– Bregovićeve ćerke već godinama žive i školuju se u Parizu, ali obožavaju Beograd i rado ga posećuju. Bregović je hteo na ovaj način da ih obezbedi, ali i da im omogući krov nad glavom ukoliko jednog dana budu poželele da žive u srpskoj prestonici.

(Telegraf.rs)

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