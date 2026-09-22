Muzičar je podelio staru fotografiju iz perioda njihove saradnje, a uz nju je ostavio veoma oštru poruku.

Vukašinović se prisetio vremena kada je, kako navodi, Bregoviću kvalitet muzike i dobrobit članova grupe bila na prvom mestu. Međutim, njegov osvrt na prošlost ubrzo je prerastao u otvorenu prozivku.

- Ono kad je Bragoviću prioritet bio kvalitet svirke i dobrobit članova grupe, prije nego što je postao mala seoska varalica, kad je svoj pleh orkestar za svadbe i sahrane najavljivao kao grupu Bijelo Dugme - napisao je Vukašinović uz fotografiju.

NJegove reči izazvale su brojne reakcije među pratiocima, a objava je ubrzo privukla pažnju javnosti.

Podsetimo, Milić Vukašinović je nedavno o odnosu sa nekadašnjim saradnikom Goranom Bregovićem.

Povod za njegov komentar bile su spekulacije da je za angažovanje novog pevača Bijelog dugmeta navodno izdvojeno čak 250.000 evra.

Vukašinović je ove navode odmah odbacio i poručio da u takvu priču ne veruje. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Prvo, 250.000 evra da Bregović da nekom pevaču... je nemoguće. Po tome se odmah vidi da je laž. Taj ne plati ni kafu, a kamoli 250.000 evra - izjavio je Milić.

Muzičar je potom bez ustezanja govorio i o Bregovićevom odnosu prema novcu, navodeći da njegov nekadašnji kolega voli novac, i da gomila bogatstvo, ali ne i da ga troši.

- Jer ako počne da se smanjuje, ima osećaj kao da mu bubrege vade naživo.

Milić je izričit da ne bi nastupio sa njim čak i da mu ponude taj novac, ističući da se Bregović "pokazao kao miš" i da više ne želi ni da se sretnu.

BONUS VIDEO: