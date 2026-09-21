Pevačica Silvija Nedeljković porodila se i na svet donela blizance. Nakon 17 godina borbe, njoj se ispunio životni san.

Silvija se porodila večeras u Narodnom Frontu, a porođaj je bio na carski rez. Foto: M. V.

Mama i bebe se osećaju dobro. Radosne vesti donele su neopisivu sreću u njihov dom, a par je dobio dečaka i devojčicu.

Silvija je ranije govorila o izboru imena za naslednike, istakavši da je za sina imala čvrstu i nepokolebljivu odluku. Sa druge strane, za ime ćerkicu je želela da sačeka poseban trenutak i izabere ime kada je prvi put ugleda. Nakon skoro dve decenije čekanja, njihov najveći san se konačno ostvario, a čestitke ponosnim roditeljima pristižu sa svih strana.

Za muškog blizanca par je doneo čvrstu odluku – beba će dobiti ime po Sašinom dedi: "Za dečaka znamo sigurno da će biti po njegovom dedi, Boško, tako da stiže jedan mali božiji dar".

Značenja imena

Boško je tradicionalno muško ime slovenskog porekla. Predstavlja izvedenicu, odnosno milošte (deminutiv) od imena Božidar ili Božo, a u korenu reči nalazi se imenica „Bog”.

Kada je reč o devojčici, nekadašnja pevačica priznaje da želi da sačeka trenutak kada je prvi put ugleda:

"Za devojčicu se još uvek nećkam iskreno, htela sam da kad je vidim odredim ime, tako da to još uvek nije sigurno", rekla je Silvija u podkastu "sportcast".

Ovaj izbor prokomentarisao je i budući otac Saša, koji se u svom duhovitom stilu našalio na račun sličnosti njegovog imena i imena Staša:

"NJoj odgovara najviše da bude Staša, jer sutradan kad kaže Saša, Staša to je isto skačemo i jedno i drugo".

Staša je žensko ime, koje je poslednjih godina sve popularnije u Srbiji. Pretpostavlja se da se ime Staša odnosi na – „uskrsnuće“ ili na „uzdizanje, pobedu; izdizanje iznad nečega“, te se „preneseni“ ili pretpostavljeni smisao imena prevodi kao – „ona koja je pobednica“, „ona koja se izdiže iznad zla i pokvarenosti“, „ona koja se vrlinama bori i pobeđuje nepravdu“, „osoba koja je uspela da se izdigne iznad loših namera i ljudi“.

Borili se 17 godina za potomstvo

Saša i Silvija su se čak 17 godina borili za potomstvo. Pevačica je otkrila da je uprkos svim izazovima vera nikada nije napustila i da je snagu pronašla u želji da ne odustaje.

- Sam proces nije bio lak, jer zbog prirode Sašinog posla, ja sam morala sama to da prođem, ali posle toliko vantelesnih iza nas nekako sam ovog puta to prihvatila drugačije i otišla za Solun potpuno mirna i uživala par dana pre procedure u tom gradu, pa mislim da je sva ta pozitivna energija, a i ljudi tamo pozitivno uticalo na sve - navela je ona, pa nastavila: Foto: M. V.

- Kad sam se vratila i posle par dana saznala da sam trudna, pa nakon saznanja da su blizanci bilo je prosto neverovatno. Pomešana su to osećanja, i sreća i strah i briga, a opet sam nekako neki mir osecćla od pocetka do dana danas. Presrećni smo zaista. Evo pet meseci prolazi, pa jos malo ako Bog da da sve bude do kraja dobro i stižu bebani - rekla je ona nedavno za Blic.

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