Voditeljski par Milja Gogić i Milenko Krišan su ranije bili voditelji "Jutarnjeg programa", a gledaoci RTS-a sada imaju prilike da ih gledaju u emisiji "Druga kafa".

Milja i Milenko su sada izazvali pažnju gledalaca zbog prisnog odnosa u emisiji, pa su krenule spekulacije i da su u vezi, jer se neretko grle dok rade priloge.

Pojedini mediji navode da je par u vezi, kao i da je ljubav planula tokom zajedničkog rada, što objašnjava bliskost koju vidimo i na malim ekranima.

Milja (27) završila je Fakultet političkih nauka, a prve korake na RTS-u napravila je kao reporterka na terenu. Foto: RTS Druga kafa/ printskrin

Gledali smo je u prilozima u "Beogradskoj hronici" i "Jedan dobar dan"

Ranije ove godine smo je gledali u "Jutarnjem programu", da bi uskoro dobila i mesto domaćina u emisiji "Druga kafa" u kojoj je svakodnevno gledamo sa Milenkom.

Milija je veoma aktivna na društvenoj mreži Instagram gde objavljuje snimke iz emisija, ali i slike s letovanja na kojima se ne libi da pokaže izvajanu figuru.

(Mondo)

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