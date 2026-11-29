Beki Bekić je nakon 10 godina potvrdio priču da je istina da on sa svojom suprugom Nadeždom ne deli bračni krevet. Kako je istakao oni ne spavaju već 35 godina zajedno, zbog njegovog hrkanja.

Gostujući u emisiji "Pretres" voditelj ga je u jednom trenutku podsetio na izjavu koju je dao 2016. godine da već 25 godina ne spava sa svojom ženom, a sada je Beki dodao još 10 godina: Foto: ATA images/A. Ahel

- "Ja sa mojom ženom ne spavam u istom krevetu 25 godina. Jednostavno hrčem i ne bih nikome da smetam. Mi se lepo naspavamo, to je najvažnije. Tvrdim da je za dobar brak najvažniji san. Čovek kada ne spava, sve mu smeta.“ - da li je ovo tačno? pitao je voditelj

- To je živa istina. Pa znate, takav brak treba da bude. Da ti ne smetaš nekome, da bude ta osoba zadovoljna sa nečim, a ne da trpi tvoje hrkanje ili šta ja znam. A ja znam, onda ja ne bih mogao da spavam, jer znam da hrčem i da smetam toj osobi. - rekao je Beki u emisiji na Hayp televiziji pa dodao:

- Evo, 35 godina.

Ako ne spavate sa suprugom 35 godina, kada su vaši trenuci izliva emocija, ljubavi, intime? - pitao je voditelj. Foto: ATA images/A. Ahel

- Svaki dan, svako veče. Razumete? To ne znači ako čovek spava sa ženom da i vodi ljubav. Ja pričam o činu spavanja. Idem da spavam da se naspavam k’o čovek. A sve ostalo ima vremena.

Podsetimo, Beki i njegova supruga upoznali su se devedesetih godina u restoranu u kojem je Beki nastupao. Nada je četiri do pet godina redovno dolazila na njegove nastupe, a kada ju je zapazio, rekao je kolegi da će je oženiti. Zabavljali su se godinu dana, a zatim se venčali gotovo u tajnosti. Imaju dve ćerke, Emiliju i Saru, i troje unučadi. Supruga ne voli javna pojavljivanja, estradna okupljanja i medijsku pažnju.

(Kurir)

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