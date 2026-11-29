Do nezgode je došlo nakon što je pevač završio nastup u okviru svoje australijske turneje Together, Together i napustio binu, dok je većina publike već izlazila iz dvorane. Prema navodima portparola stadiona, žena se popela na ogradu na drugom nivou tribina kako bi napravila fotografiju, ali je izgubila ravnotežu, okliznula se i pala sa visine od nekoliko metara pravo na prazna sedišta na donjem nivou.

How to ruin the rest of your life in just four seconds... Harry Styles concert at Marvel Stadium Melbourne Australia 28th November 2026 Footage may be distressing for some viewers... #MarvelStadium #HarryStyles #fall #balcony https://t.co/ZIEpDYpG5I — Terin Mahsout (@TerinMahsout) November 29, 2026

Obezbeđenje je odmah reagovalo i obezbedilo prostor, a ekipe hitne pomoći i policije stigle su na lice mesta za manje od deset minuta. Povređena žena je sa povredama gornjeg i donjeg dela tela prevezena u bolnicu "Alfred", gde je zadržana na lečenju. Iz uprave stadiona poručuju da je njeno stanje stabilno, da se očekuje potpun oporavak i da bi trebalo da bude puštena na kućno lečenje u narednim danima.

"Pala je tačno ispred mog partnera i mene dok smo izlazili. Snažno je udarila kukom i leđima o stolice ispod. Sreća u nesreći je što je moj partner medicinski tehničar, pa je odmah pritrčao. Bila je svesna, ali smo brinuli zbog moguće povrede vrata i kičme", naveo je jedan od posetilaca na društvenim mrežama.

Očevici ističu da su devojke sedele na samoj ogradi i delovale nestabilno pre pada.

"Pokušala je da se uhvati za ogradu dok je padala, ali nije uspela. Srećom, niko nije sedeo na stolici na koju je pala. Nije vrištala ni plakala, po čemu smo znali da je ozbiljno", ispričala je jedna od prisutnih obožavateljki za lokalne medije. Foto: EPA

Ovo je drugi nemili događaj na Stajlsovim nastupima u Melburnu tokom istog vikenda. Veče ranije, u petak, 32-godišnji pevač morao je dva puta da prekida koncert usred pesama kako bi pozvao lekare da pomognu fanovima kojima je pozlilo zbog velike vrućine, vlažnosti vazduha i dehidracije, s obzirom na to da je krov stadiona bio zatvoren zbog lošeg vremena.

Uprkos incidentima, australijski deo turneje se nastavlja prema planu – Hari Stajls će u Melburnu nastupiti još 2. i 4. decembra, nakon čega slede dva koncerta u Sidneju, 12. i 13. decembra.

(Telegraf/Dailymail)

BONUS VIDEO: