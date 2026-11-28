Folk zvezda Snežana Đurišić i ugledni ginekolog Vanja Milošević godinama unazad važe za par koji svoju privatnost čuva daleko od medijske pompe. Ipak, ni njihova dugogodišnja veza nije uvek tekla bez trzavica, a dokaz za to je i burna situacija koja se odigrala na parkingu beogradskog aerodroma, kada je među partnerima došlo do žestoke rasprave pred objektivima okupljenih fotoreportera i televizijskih kamera.

Foto: ATA images/A. Ahel

Uprkos prisustvu medija, vidno iznervirana pevačica tada nije želela da ćuti, pa je partneru pred svima sasula u lice sve što joj je ležalo na duši.

Razdvojili se u liftu, pa nastao haos

Nervoza je počela još u samoj aerodromskoj zgradi, kada je Vanja odlučio da korača ispred pevačice, umesto da idu jedno uz drugo. Snežana je zbog toga ostala iza sa prijateljem koji je bio u njihovom društvu. Situacija je dodatno eskalirala kada je Milošević sam ušao u lift, dok je Đurišićeva morala da sačeka naredni.

Po izlasku iz drugog lifta, pevačica je žurnim korakom krenula za partnerom koji je odmicao ka automobilu, uzalud mu ponavljajući da je sačeka. Kada je videla da on ne usporava, pevačica je izgubila strpljenje, pokazivala rukom ka njemu i ponavljala: "Stvarno je strašno".

Čim se približila vozilu, Snežana je predala kofer prijatelju, a onda se direktno obratila partneru povišenim tonom:

"Pa, eto, šta je bilo. Sa mnom neće moći. Sve ti j***, hoću da se pokupiš i gubiš iz mog života! To nevaspitanje...”

U tom trenutku, prijatelj koji se nalazio u njihovom društvu pokušao je da smiri tenziju, skrećući joj pažnju na to da ih novinari i kamere posmatraju. Međutim, to je folk zvezdu samo dodatno razljutilo:

"Šta nemoj pred njima, pa oni su videli da ja izlazim iz drugog lifta. Videćeš da će sve da se vidi!". Nakon žučne rasprave na parkingu, oboje su ušli u automobil gde se rasprava nastavila tokom čitavog puta do porodičnog doma. Ipak, iako je situacija u tom momentu delovala dramatično, bura se ubrzo stišala, a par je uspešno prevazišao nesuglasice i nastavio zajednički život. Foto: ATA images/A. Ahel

Razlika u godinama im nikada nije bila prepreka

Podsetimo, Snežana je u više navrata otvoreno govorila o svom partneru, ističući da se njihov odnos zasniva na ljubavi i razumevanju, a ne na materijalnim stvarima ili godinama. Gostujući u emisiji „Magazin In“, pevačica se dotakla i razlike u godinama između njih dvoje:

"Kao što nije važno ko koliko ima para, tako nije važno ni ko koliko ima godina. Moj partner je pet godina od mene mlađi.”

(Espreso)

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