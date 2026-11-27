U prvim kadrovima gledamo mladog Nikolu Jonića, a glumac LJubomir Bandović je gostujući u emisiji pogrešio ime. Kasnije se vratio u studio kod voditeljke Slađane Tomašević kako bi ispravio grešku i izvinio se glumcu.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Napravili smo grešku, sad znamo kako se zove mladi glumac - počela je voditeljka, da bi Bandović rekao:

- Nikola Jonić. I njegovoj porodici i njemu se izvinjavamo. Nidžo, druže, izvini. Prošlo je dve godine, nismo se videli. Nemoj neko da je zaboravio kao ja, aj ćao - rekao je glumac, a potom usred rečenice ustao, još držeći mikrofon u ruci i nestao iz kadra.

Voditeljka je bila zbunjena njegovim naglim odlaskom iz studija, pa je rekla:

- Doviđenja, LJubo. Pa takav je.

(Espreso)

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