Voditeljka RTS Milica Simović našla na se na meti kritika korisnika društvenih mreža zbog lapsusa koji je imala u programu uživo.

Naime, Milica Simović je izveštavala o novim dešavanjima u zemlji i svetu, a u jednom momentu je saopštila da je preminuo osnivač i nekadašnji gitarista grupe "Duran Duran" Endi Tejlor i napravila lapsus koji je odmah postao predmet podsmeha na mreži "X".

Ma jel ona reče Đuran Đuran? https://t.co/YqJKitCeiH — branamilunov (@branamilunov) November 26, 2026

- Gitarista britanske pop grupe Đuran, Đuran Endi Tejlor preminuo je u 65. godini u svom domu na Ibici u Španiji, saopštili su članovi benda - rekla je Milica Simović u programu uživo i usledila je lavina na društvenim mrežama.

- Ma je l' ona reče Đuran Đuran? - glasio je jedan komentar, a onda je usledilo: "Dobro je te nije rekla Ćuran, Ćuran!", "Umirem od smeha"... su samo neki od komentara.

Inače, Milica Simović je jedno od novih TV lica RTS-a odabranih putem Javnog poziva.

(Blic)

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