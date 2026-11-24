Dušan Dule Savić i Marina Rajević Savić obnovili su bračne zavete i organizovali crkveno venčanje nakon čak 44 godine zajedničkog života.

Svečanoj ceremoniji prisustvovao je i Bogoljub Karić sa suprugom Milankom, a emotivne trenutke iz crkve podelio je na svom Instagram profilu.

Dule je za ovu posebnu priliku odabrao delove tradicionalne srpske narodne nošnje – belu košulju ukrašenu vezom i tamnocrveni jelek. Mladenci su na glavama nosili zlatne krune, što je čitavom obredu dalo poseban svečani pečat.

- Venčanje Duleta Savić i Marine Rajević. Živeli mladenci - napisao je on u opisu.

(Kurir)