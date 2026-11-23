Nastup devetnaestogodišnjeg Denijala Skendera iz Zenice u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda" izazvao je veliku pažnju kada je izveo pesmu „Bosno moja poharana", uključujući i spornu strofu koju je Safet Isović dopisao u originalnu verziju pesme 1994. godine. Dok su članovi žirija ustajali i aplaudirali, BiH portali sa oduševljenjem su isticali da je ova pesma odjeknula upravo usred srpske prestonice.

- Nemam konkretan komentar jer nikoga ne mrzim. Tu pesmu nisam izveo da bih nekoga provocirao. Imam objašnjenje i za tu strofu u kojoj se spominju dušmani, a koju su ljudi pogrešno protumačili. Muzikom želim da spajam ljude, a ne da širim mržnju. Nikoga nisam spomenuo, ni na primre Srđana ni Ibra. Dušman je reč koja je opširna. Pevao sam vratimo se našoj Bosni da je obnovimo, dosta ljudi je u dijaspori, a ovim sam poručio da se vrate, da od Bosne napravimo razvijenu zemlju poput Nemačke i sličnih zemalja - rekao je Denijal Skender za "Kurir".

„Bosno moja poharana“ je sevdalinka koju je krajem 1944.g. napisao i komponovao Jozo Penava kao poziv za antifašističku borbu. Balijetina Safet Isović je 1994. dodao ovu 4 strofu kojom poziva da nas izgone i pogaze. Ovo pjeva balinče u sred Beograda 2026. I oni se vesele sa njim. https://t.co/Qd2kBnBXHw — Stari Pragista (@StariPragista93) November 22, 2026

„Usred Beograda ova pesma, aferim!"

Bosanskohercegovački mediji sa velikim oduševljenjem izvestili su o nastupu Denijala Skendera, posebno naglašavajući upravo otpevao u Beogradu.

Portal „Naj" objavio je tekst pod naslovom „Usred Beograda ova pjesma, aferim!", ističući da je nastup mladog Zeničanina probudio emocije i ponos među gledaocima iz Bosne i Hercegovine. Zbog čega? Foto: Iks printkrin/@EHrapovic

Sličnim tonom izveštavali su i „Dnevni avaz", „Kliks" i drugi bosanskohercegovački portali, naglašavajući da je pesma izvedena u srpskoj prestonici.

"Usred Beograda ova pjesma, aferim! "Pa, legendo, gde si bio do sada?"

Posebnu pažnju privukle su reakcije na društvenim mrežama, gde su se nizale poruke ponosa i podrške Zeničaninu. Na društvenoj mreži "Iks" sa druge strane se povela žestoka polemika da li je ova pesma trebalo da se izvede i dobije ovakvu pažnju.

"Na koga li se odnosi stih "da dušmane pogazimo, našu Bosnu obnovimo"??? Ajd što ga peva jaro iz Bosne ali što ga peva u Beogradu dok se polupismeni prisutni pevači svemu tome vesele", "Ceca ne veruje", samo su neki od komentara.

Ceca ne vjeruje https://t.co/FlghYcmalb — Emir Hrapović (@EHrapovic) November 22, 2026

Žiri se veselio

Denijal Skender je u duelu sa dvadesetčetvorogodišnjim Sašom Žderićem iz Kotor Varoši osvojio pet glasova, koliko i njegov protivnik, pa su obojica direktno prošla u treći krug takmičenja. NJegova mentorka Snežana Đurišić nije krila zadovoljstvo, a pohvale su stizale i od ostalih članova žirija.

Dragan Kojić Keba čestitao je takmičarima, dok je Aleksandar Milić Mili poručio da bi ih radije slušao nego komentarisao. NJihove interpretacije pohvalili su i ostali članovi žirija, iako nije ostalo neprimećeno na društvenim mrežama da je Svetlana Ceca Ražnatović bila zatečena pesmom.

Šta se zapravo peva u spornoj strofi?

Pesma „Bosno moja poharana" nastala je 1946. godine, neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata, a njen autor je kompozitor Jozo Penava. Originalna pesma govori o stradanju u Drugom svetskom ratu i nadi da će zemlja ponovo biti obnovljena. Međutim, gotovo pola veka kasnije, tokom rata u Bosni i Hercegovini, Safet Isović dopisao je četvrtu strofu, koja je pesmi dala novu ratnu i političku dimenziju. U njoj se poziva na povratak u Bosnu, izgon „dušmana" i obnovu zemlje, ali se govori i o gaženju i proterivanju neprijatelja. Tvorac tih stihova upravo u intervjuu objavljenom 2003. govorio je da su ti dušmani Srbi koji žive na prostoru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i novonastalog identitete Republike Srpske.

Značenje reči aferim

Aferim je uzvik (turcizam, poreklom iz persijskog) koji znači „bravo“, „svaka čast“ ili „dobro urađeno“. Koristi se kao pohvala kada neko nešto uspešno ili dobro izvede.

(Kurir)