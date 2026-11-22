Olga Danilović (25) prvi put je javno pokazala kako je izgledala tokom trudnoće. Srpska teniserka na svom Instagram profilu objavila je fotografije na kojima pozira sa trudničkim stomakom, a uz njih je objavila i emotivnu poruku posvećenu sinu.

Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ćerka proslavljenog košarkaša Predraga Danilovića poslednji meč na WTA turu odigrala je u februaru ove godine u Rumuniji, nakon čega se povukla iz tenisa i retko pojavljivala u javnosti.

Na društvenim mrežama povremeno je objavljivala fotografije, ali na njima nije bilo nagoveštaja trudnoće. Ipak, njeno odsustvo sa teniskih terena pokrenulo je nagađanja o mogućem razlogu pauze.

Ubrzo je otkriveno da ju je dugogodišnji partner, golman Atletiko Madrida Jan Oblak, zaprosio, a nedugo zatim saznalo se i da par očekuje prinovu.

Olga se u međuvremenu porodila i na svet donela dečaka, a sada je prvi put podelila uspomene iz perioda iščekivanja bebe.

"Samo ti i ja, pre nego što te je svet upoznao!", napisala je teniserka uz fotografije.

(Mondo)

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