Kristina vodi emisiju "Jedan dobar dan" (ili "Jedan dan") radnim danima na RTS 1, a i dalje je prepoznatljivo lice kviza "TV Slagalica".

Do nedavno je vodila i "Stigni me ako znaš", ali je emisija ukinuta u okviru promena programske šeme RTS-a. Foto: Instagram printskrin/krisradenkovic

Osim rada na televiziji, Kristina je aktivna i van ekrana. Kompanije je često angažuju za vođenje značajnih događaja, panela i seminara. Tako je nedavno vodila jedan takav skup u beogradskom hotelu.

Osim toga, aktivna je i na društvenim mrežama, gde snima kreativan sadržaj. Na Instagramu je prati preko 85 hiljada ljudi, a često deli savete o modi, ali i detelje iz svog svakodnevnog života.

Sada je podelila snimak o modnim kombinacijama za jesen-zimu, a posebnu pažnu privukla je mini suknja, koja je istakla vitke i mišićave noge naše poznate voditeljke.

Voditeljku retko viđamo u ovakvom izdanju, a komplimenti na račun njenog izgleda ne prestaju da stižu. Foto: Instagram printskrin/krisradenkovic

Na Radio-televiziji Srbije radi od 2008. godine

Televizijska karijera Kristine Radenković počela je 2008. godine, kada je, kao jedan od četiri finalista konkursa "Evropsko lice", postala izveštač sa "Evrovizije".

Posle toga, vodila je niz emisija na RTS-u, uključujući izbor za "Dečju pesmu Evrovizije". Foto: RTS printskrin

Studirala dva fakulteta

Na nagovor majke, Kristina Radenković prvo je upisala turizmologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Majka joj je postavila uslov da, ukoliko očisti prvu godinu, može da upiše drugi fakultet.

Nakon prve godine, prešla je na Akademiju umetnosti u istom gradu, a tu je diplomirala glumu u klasi Bora Draškovića sa prosečnom ocenom 9,2.

Oba fakulteta Kristina Radenković je uspešno završila.

(Telegraf.rs)

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