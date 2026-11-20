Sa tom diplomom Bosanac se zaposlio u Radio Beogradu, gde je jedno vreme bio glavni i odgovorni urednik u muzičkoj produkciji.

- Završio sam Ekonomski fakultet. Pa, kako bih radio u državnoj firmi? Nije to kao danas, časna reč i gotova stvar. Moja diploma je bila na proveri u RTS-u. Nema tu "jesam" ili "nisam", uzimaju fotokopiju overene diplome - otkrio je Bosanac.

Od ćerke zahtevao da završi fakultet

Inače, Bosancu je visoko obrazovanje i te kako bitno, te je i od svoje ćerke Aleksandre DŽidže Stojković zahtevao da završi fakultet.

Ona je završila Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, a nakon osnovnih studija stekla je i master diplomu. FOTO: ATA Antonio Anhel

Ipak, DŽidža ne voli da se njeno obrazovanje posebno ističe prilikom predstavljanja u javnosti. Kako je ranije govorila, neprijatno joj je kada je u emisijama najavljuju kao magistru muzike, jer smatra da bi njen umetnički rad i pevačka karijera trebalo da budu u prvom planu.

- Volim da sam estradni umetnik, a ovo je neko moje privatno zadovoljstvo. Glupo je da me u emisijama predstavljaju kao magistra muzike, kad sam javnosti poznata kao pevačica - skromno je poručila DŽidža gostujući nedavno u jednoj televizijskoj emisiji.

Ona se svojevremeno nakon diplomiranja pohvalila u javnosti i otkrila šta joj je otac rekao.

- Konačno sam završila faks! Diplomirala sam pre dve nedelje. I tata mi je rekao: "E neka si ga više završila, bilo je vreme!" - ispričala je pre nekoliko meseci kroz smeh DŽidža i objasnila da bi volela da radi kao muzički producent.

- Završila sam to, time bih i volela da se bavim. Pozicija muzičkog producenta ili urednika na nekoj televiziji za mene je idealna. Želim da imam obavezu, da svoj život dovedem u red, da ustajem rano, idem na posao, radim osam sati dnevno i da primim platu. Mikrofona se neću odreći, pevaću vikendom, ali želim ozbiljan i siguran posao. Plata mi nije presudna, presudno je samo da radim ono što volim i za šta sam se školovala - rekla je ćerka Dragana Stojkovića Bosanca.

Veći honorar

Podsetimo, Dragan Stojković Bosanac napravio je veliki zaokret u karijeri kada je napustio žiri "Zvezda Granda" i prešao u "Pinkove zvezde", gde je dobio znatno bolje finansijske uslove.

Harmonikaš je prihvatio ponudu Željka Mitrovića, a osim zbog honorara, pažnju publike privukao je i svojim nesvakidašnjim ponašanjem u studiju. Foto: M.M./ATAImages

Prema navodima, Bosanac za svaku emisiju novog muzičkog takmičenja dobija 1.500 evra, što bi za sezonu od 40 epizoda iznosilo ukupno 60.000 evra.

Na prethodnom angažmanu, kako se navodi, zarađivao je 800 evra po emisiji, odnosno 32.000 evra za isti broj epizoda.

(Telegraf.rs)

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