Voditeljka Jovana Jeremić izgovorila je danas sudbonosno "da" svom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru, a ovaj poseban dan podsetio je mnoge na njene nedavne želje o proširenju porodice. Još pre nekoliko meseci, dok je šetala centrom Beograda sa ćerkom Leom, Jovana je otvoreno priznala svojim pratiocima da u budućnosti ozbiljno priželjkuje još jedno dete.

Tom prilikom istakla je da njena naslednica ima neverovatnu energiju i temperament, te da jedva čeka da vidi kako će izgledati porodična dinamika kada jednog dana dobije sina. Foto: Ustupljene fotografije

Poznato je da voditeljka već dugo ne krije želju da ponovo postane majka, što je sada, nakon crkvenog venčanja, dobilo poseban značaj za javnost. Sada kada su i zvanično započeli bračni život, mnogi se pitaju hoće li se Jovanine prognoze o proširenju porodice uskoro i ostvariti.

- Moja ćerka je neuništiva i nesalomiva, mislila sam da je najteže ispratiti moju energiju, ali se pojavio neko ko ima veću energiju od mene - to je moja ćerka Lea. Ne smem da pomislim šta će biti jednog dana kada rodim ozbiljno muško dete. Šta će sa tim sinom biti, u najavi haos, ko preživi pričaće - pričala je Jovana na svom Instagramu, dok je šetala sa ćerkom centrom Beograda.

"Tigra vidim kao oca svog deteta"

Podsetimo, Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom i nedavno je priznala da ga vidi kao oca svog deteta:

- Vidim ga! Želela bih da rodim muško dete, jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. Tigar je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tera inat. Prvi zove, šalje i kupuje. Sve radi što jedan muškarac treba da radi, i ne femka se kao neka tetka. Imala sam muškarce koji se prikazuju kao alfa, a imaju pogrešno shvatanje jer to što oni smatraju da je "alfa muškarac" je jedna obična pi***. To su sve muškarci sa kompleksima. Najveći kompleks muškarca je kada je loš u krevetu i nije dovoljno potentan, pa sve iskaljuje na ženu teranjem inata, kroćenjem te žene i brisanje poda njome. Takvi muškarci treba da budu ostavljeni kao pseto. Pored impotencije, drugi kompleks muškaraca je nemanje para. To kolje muškarce. Zato ja kažem: "Onaj ko nema pare, neka ih hitno nabavi". Jednostavno, muškarac je taj koji mora da zarađuje. Nije normalno da muškarac ide u nabavku, ali on mora da nabavi novac i obezbedi ženu i decu. Nisam imala takvu priliku do sada i sve sam sama sebi i svom detetu obezbedila. Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

"Sin će mi se zvati Vasilej u znak zahvalnosti svetom Vasiliju Ostroškom"

Inače, Jovana sa bivšim suprugom Vojislavom Miloševićem ima ćerku Leu, a voditeljka je nedavno govorila o imenu za drugo dete, ukoliko bude rodila sina:

- Moj zaštitnik je sveti Vasilije Ostroški i njegovu zaštitu sam stekla jer je osećam u duši i sanjala sam ga nekoliko puta, trudila sam se svojim stilom života da ne ulazim u neke grehove koji mi nisu potrebni i da ne grešim. Sin će mi se zvati Vasilej u znak zahvalnosti svetom Vasiliju Ostroškom - rekla je Jovana nedavno za "Telegraf".

(Telegraf.rs)

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