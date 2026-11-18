Poslednjih nekoliko dana brak Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića glavna je tema javnosti. NJih dvoje su, kako smo već objavili, leto proveli odvojeno, a sve učestalije su priče da oni ne žive na istoj adresi.

Prema novi saznanjima, razlog za ovakva dešavanja u njihovom braku jesu različiti pogledi na život. Kako kaže izvor za Kurir, Sloboda želi da se provodi i putuje, dok Vojin ima sasvim drugačije planove. Foto: ATA images/M. M.

On bi mir, ona bi da živi život punim plućima

- Vojin već izvesno vreme živi miran život. Tu se dosta razlikuju. Previše je zabrinut za sve, bez razloga upada u paniku za određene stvari i Slobodi je svega preko glave. Ona smatra da je sada u najboljim godinama i želi da živi punim plućima. Hoće provod, da ide na putovanja, što i radi, ali on to nikako ne želi. Vojin bi da sedi kod kuće, da ima svoj mir, a njoj to ne odgovara. Ostvareni su ljudi, karijere su im uspešne i ne vidi razlog zbog čega ne bi uživali. Ali on je protiv toga. Ono što ja znam jeste da su još uvek zvanično u braku, ali, kao što se već vidi, ona ide svojim putem, on svojim. Vojin često boravi u vikendici, prija mu da bude daleko od grada, tamo se osamljuje, a Sloboda se provodi - rekao je izvor blizak paru. Foto: Borislav Zdrinja/ZIPA PHOTO/ATAImages

Podsetimo, Sloboda je i tokom leta dosta putovala, dok je Vojin bio u Crnoj Gori, gde je igrao predstave, ali i boravio u manastiru.

NJihove komšije na Novom Beogradu su za Kurir rekle da Vojin živi u tom stanu, a da se Sloboda preselila u Zemun.

- Istina je da se ovde po komšiluku priča da su se razveli, ali niko sa sigurnošću ne zna ništa. Ako je tako, stvarno mi je žao. Bili su fini kao komšije, pristojni ljudi. Vojina srećem gotovo svakodnevno, kad god nije u vikendici u Čortanovcima. Tamo provodi dosta vremena, ali odavde odlazi sam. Slobodu nisam video baš dugo i to mi je baš čudno. Ovde gotovo da nije provela celo leto. Nadam se da će s njima sve biti u redu i da je ovo samo prolazna kriza. Ipak su zajedno toliko dugo. Oni imaju i veći stan i u Zemunu, čuo sam da je ona tamo. Najbolje tamo da se raspitate o njoj - rekao je ljubazni komšija iz zgrade u kojoj su glumci živeli zajedno.

(Kurir)

BONUS VIDEO: