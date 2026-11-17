Pevač Dragan Kojić Keba pojavio se danas na snimanju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", dobro raspoložen. Folker je prokomentarisao aktuelna dešavanja na estradi, stao u odbranu Veljka Ražnatovića, a posebnu pažnju izazvala je njegova reakcija kada su ga novinari upitali o navodnom sukobu sa Lepom Brenom.

Na samom početku razgovora Keba se osvrnuo na neprijatne incidente koji su poslednjih dana potresli estradu, među kojima je i paljenje automobila Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića. Međutim, nije želeo da nagađa ko bi mogao da stoji iza takvih napada. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

– Pa šta da kažem, sem žao mi je što se to dešava, jer stvarno neodmereno bi bilo da ja dajem bilo kakav drugi komentar. Stvarno ne znam. Jedina reč, žao mi je što se to dešava i to je to – rekao je pevač.

Kada su novinari pokušali da saznaju šta misli o mogućim počiniocima, Keba je jasno stavio do znanja da na tu temu neće dalje govoriti.

Foto: ATA images/A. Ahel

– Rekao sam, rekao sam. Ako imate drugo pitanje, recite – poručio je.

"Veljko ispravno razmišlja"

Pevač se potom osvrnuo na polemiku koja je nastala nakon što je Veljko Ražnatović javno izrazio nezadovoljstvo zbog toga što je njegov sin u vrtiću nosio suknjicu kao deo kostima bubamare.

Na pitanje da li se povodom ovog slučaja čuo sa Svetlanom Cecom Ražnatović, Keba je odgovorio da se nisu videli od tada, ali je ipak izneo svoje mišljenje.

– Svako ima pravo na svoje mišljenje. Neću da se mešam u neke stvari. U svakom slučaju, Veljko ispravno razmišlja – rekao je Kojić. Foto: Instagram printskrin/ac3isb4ck, ATA images/M. P./A.A

Novinari su ga zatim upitali kako bi on reagovao da se nešto slično dogodilo njegovom sinu Igoru dok je bio dete.

– Mislim da je ispravno. Stvarno ne znam. Jedno je pričati o deci, drugo je pričati o... Igor je zreo čovek i tako dalje – rekao je pevač, izbegavajući da upoređuje te dve situacije.

Kada su mu novinari poručili da će i on jednog dana imati unuke, Keba se nasmejao.

– Bogu hvala, biće. Zvaću vas da se raspravim s vama – našalio se folker.

"Ko sa mnom nije dobar, on nije dobar sa sobom"

Ipak, posebno zanimljiva bila je njegova reakcija na pitanje o Lepoj Breni, sa kojom se, prema glasinama, navodno ne slaže najbolje.

– Kažu da niste dobri sa Lepom Brenom. Šta se dešava? – upitali su ga novinari. Foto: ATA images/A. Ahel

– Ko sa mnom nije dobar, on nije dobar sa sobom. Pa valjda vidite, sa svima se lepo slažem. Evo, pogledaj koliko vas – rekao je pevač, pokazujući na okupljene novinare.

– Je l' neko nije dobar sa mnom od vas? Ako nije, onda je problem u njegovoj glavi – poručio je Kojić, stavljajući do znanja da ne želi da se upušta u priče o navodnim estradnim sukobima.

(Kurir)

BONUS VIDEO: