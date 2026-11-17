Ipak, javnosti je ta priča uvek bila interesantna, naročito zbog nekih ranijih Aleksandrinih izjava koje su mogle da se protumače na različite načine.

Mnogi su iz njih izvlačili interesantne zaključke.

Svojevremeno je mlada pevačica rekla da se ona i Brena slažu bolje nego ikada. Foto: ATA images/A. Ahel

– Sa njom imam odnos kao sa majkom. U početku je bilo drugačije, ali zbog mene. Iskreno, bilo me je sramota. Brenu i Bobu Živojinovića poznajem godinama, pevala sam na njihovim privatnim proslavama i sad sam ja tu kao odjednom, u vezi sa njihovim sinom. I onda kad sam došla prvi put u kuću kao snajka, htela sam da me zemlja proguta. Osećala sam se kao da sam nešto loše uradila. Filip mi kaže da idemo kod njega, a ja ga preklinjem da me ne vodi tamo…Sasvim normalno osećanje kakvo su verovatno mnogi osetili pred roditeljima svojih partnera - bila je iskrena Prija.

BONUS VIDEO: