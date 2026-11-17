Dara Bubamara privukla je pažnju prilikom dolaska na snimanje emisije „Zvezde Granda“, gde se pojavila u upečatljivom izdanju. Pevačica je za ovu priliku odabrala crvenu trenerku, a društvo joj je pravio partner, koji ju je dovezao automobilom.

Kao i obično, Dara nije izbegavala predstavnike medija, već je zastala i odgovorila na brojna pitanja o aktuelnim dešavanjima na estradi. Tom prilikom dotakla se nekoliko tema koje su poslednjih dana izazvale veliku pažnju javnosti. Foto: ATA images/A. Ahel

Posebno ju je potresla vest o paljenju automobila Aleksandre Prijović. Dara nije krila zabrinutost zbog incidenta, naročito zbog činjenice da pevačica ima porodicu i malo dete.

- To mi je toliko strašno, mislim se: "Bože, što baš njoj"? Jako mi je žao, ona ima porodicu, malo dete. Zamisli da je dete čulo bombu, baš je strašno, ne znam šta se dešava - rekla je Dara.

Foto: ATA images/A. Ahel

"Dara Bubamara - gradonačelnica Novog Sada! Ali politika me ne zanima..."

Novinari su je potom pitali da prokomentariše sve češće pojavljivanje poznatih ličnosti u političkom životu, odnosno odluku pojedinih glumaca i pevača da se uključe u rad parlamenta.

Dara je istakla da sebe ne vidi u političkim vodama, iako je, kako tvrdi, na društvenim mrežama svojevremeno dobila i zanimljivu titulu.

- Ja ne želim da se bavim politikom. Inače su mene na Tviteru proglasili gradonačelnicom Novog Sada, ljudi me vole i znaju da sam pravična, ali svoje neke stavove neću iznositi - poručila je pevačica. Foto: ATA images/A. Ahel

Dodala je i da nema ništa protiv toga da se njene kolege bave politikom, što je posebno naglasila u razgovoru sa novinarima.

Dara se osvrnula i na granice između privatnog i javnog života, ističući da ne podržava praksu pojedinih poznatih ličnosti da baš svaki detalj iz svoje svakodnevice dele sa pratiocima.

- Nisam za to da se sve iznosi u javnost, neke stvari treba zadržati - rekla je ona.

Reč-dve o Emini

Na kraju razgovora dobila je pitanje o koncertu Emine Jahović i navodima da prodaja ulaznica ne ide očekivanim tempom.

Dara je priznala da nema konkretne informacije o tome, ali je njen odgovor privukao pažnju zbog komentara o brojnim koncertima koje njene kolege najavljuju. Foto: ATA images/A. Ahel

- Eminu jako volim, nemam pojma... Vidim da pola njih prave koncerte, pola ih ne znam, ne znam na konto čega prave koncerte, ali dobro, nek su svi živi i zdravi i nek pune - zaključila je pevačica.

(Kurir)

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