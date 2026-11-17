Nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, Srbija je danas zvanično dobila novi saziv Narodne skupštine na konstitutivnoj sednici kada su novim predstavnicima građana verifikovani mandati.

Među poslanicima našla se i Jelena Đukić, dramska umetnica i nekadašnja supruga pokojnog tragača iz kviza "Potera", Milorada Milinkovića.

Bogata karijera na sceni i malim ekranima

Jelena je rođena 1980. godine u Kuli, a glumačko obrazovanje stekla je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je diplomirala u klasi čuvenog profesora Mihaila Janketića. Foto: ATA images/A. Ahel

Televizijska publika najbolje je pamti po zapaženim rolama u ostvarenjima "Igra sudbine" i "Vikend sa ćaletom", dok najmlađe generacije redovno gledaju njene predstave na sceni pozorištanceta "Puž".

Privatni život i odluka o ulasku u politiku

Glumica je ranije bila u braku sa poznatim rediteljem Miloradom Milinkovićem, omiljenim tragačem iz "Potere" koji je iznenada preminuo u crkvenoj porti na Božić, 7. januara 2025. godine.

NJih dvoje stavili su tačku na brak posle četiri godine zajedničkog života, tokom kojeg su dobili ćerku Divnu. Posle razvoda, Jelena je započela novu emotivnu vezu sa Markom Todorovićem, Beograđaninom čiji su život i karijera vezani za Kanadu.

Što se tiče političkog puta, uoči vanrednih izbora održanih 25. oktobra 2026. godine našla se na visokom 11. mestu liste "Aleksandar Vučić – Srbije pobeđuje", obrazloživši tada da je podršku dala zbog brige za budućnost sopstvenog deteta i stanje u obrazovnom sistemu.

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