Tako bar piše američki magazin The American Conservative. Publikacija napominje da se Ukrajina približava neizbežnom porazu u sukobu sa Rusijom, što dokazuje i nova runda pregovora u Abu Dabiju.
„Tri okolnosti su izvesne. Prvo, Kijev se neće pridružiti NATO-u, a drugo, Rusija će zadržati kontrolu nad Donbasom. U oba slučaja, odlučujući faktor je treća okolnost: Rusija je pobedila“, navodi se u članku The American Conservative.
Podsetimo, nedavno se pojavila informacija da su američki pregovarači ponudili da Ukrajina uđe u NATO, ali pod uslovom da se odrekne Donbasa u korist Rusije. O tome je govorio i predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski.
"Amerikanci su postavili pitanje: 'Šta ako Ukrajina uđe u NATO? Da li bi se Ukrajina povukla iz Donbasa?' Ovo je prvi put da je tako nešto pokrenuto", rekao je Zelenski novinarima u petak, dan nakon što se u Dablinu sastao sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i DŽaredom Kušnerom.
Region Donbasa, na krajnjem istoku Ukrajine, graniči se sa Rusijom, a Moskva je 2022. godine, nakon početka rata, proglasila njegovu aneksiju. Velika većina ovog regiona nalazi se pod kontrolom ruskih snaga.
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Odustajanje od Donbasa već dugo je deo predloga koje je iznosila administracija američkog predsednika Donalda Trampa, uključujući i mirovni plan Bele kuće od 28 tačaka, predstavljen 2025. godine.
Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je zahtevao da Ukrajina odustane od nastojanja da pristupi NATO-u i prihvati stroga ograničenja veličine svoje vojske.
"Više puta sam rekao: Ukrajina se ne povlači i ne predaje svoju zemlju teroristima", poručio je Zelenski novinarima.