On je u vojnoj bazi Faslejn, gde je dočekao posadu jedne od nuklearnih podmornica te zemlje po povratku sa zadatka, rekao da je neophodno okončati rat u Ukrajini što pre, preneo je "Skaj njuz".

Po njegovim rečima, putem pregovora treba doći do rešenja koje je prihvatljivo za Ukrajinu.

On je ponovio da Velika Britanija podržava Ukrajinu, poručivši da Evropa treba da bude oprezna kada je reč o navodnim Putinovim obećanjima.

Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

 

"Dok Putin nastavlja da tvrdi kako ne želi rat sa Evropom, potpuno ista uveravanja davao je i Ukrajini pre nego što je pokrenuo sadašnji rat u Evropi, stoga nam oprostite ako Putinove tvrdnje ne uzimamo zdravo za gotovo", dodao je Striting.

Marija Zaharova je 19. februara 2022., samo 5 dana pre ruske agresije izjavila: "Nismo imali i nemamo nameru da napadnemo Ukrajinu".

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Foto: Daniren / Alamy / Profimedia

 

Volodimir Zelenski rekao je novinarima tokom vikenda da su Sjedinjene Američke Države (SAD) predložile da se Ukrajina povuče iz regiona Donbasa u zamenu za članstvo u NATO-u.

Dvodnevni pregovori delegacija Rusije, SAD i Ukrajine održani su u Abu Dabiju iza zatvorenih vrata 10. i 11. novembra.

Strane su se dogovorile o novoj velikoj razmeni zatvorenika između Rusije i Ukrajine.

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