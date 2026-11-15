Očekuje se da će granica biti zatvorena u decembru, preneo je javni servis ERR.

Osam državljana Letonije privedeno je juče nakon pokušaja upada u objekat kompanije "Threod Systems" u Viimsiju, severno od prestonice Talina.

Kako se navodi, ova grupa je imala nameru da izazove eksploziju i zapali zgradu kompanije, koja, između ostalog, proizvodi izviđačke i borbene dronove dugog dometa.

Estonska služba unutrašnje bezbednosti (KAPO) saopštila je da je napad izveden po nalogu ruske vojne obaveštajne službe GRU. Foto: Instagram printskrin/pandanjan

Mihal je naveo da je o mogućnosti zatvaranja estonsko-ruske granice razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Igorom Tarom, kao i da je od njega i Vladine kancelarije zatražio da pripreme neophodne korake.

"Ako Rusija nastavi sa svojim hibridnim operacijama u Estoniji, a znamo da ruske obaveštajne službe koriste granične prelaze kako bi vršile uticaj na ljude, moramo da budemo spremni da smanjimo rizike sa kojima se suočavamo", rekao je on. Foto: Depositphotos/AleksTaurus

Estonija ima tri otvorena granična prelaza sa Rusijom preko kojih mogu da prelaze pešaci i teretni saobraćaj.

Ministar Taro je naveo da će vlada sledeće nedelje razgovarati o zatvaranju svih drumskih graničnih prelaza između Estonije i Rusije, počevši od 1. decembra.

On je dodao da će vlada u narednim danima odlučiti da li će ova mera biti privremena ili trajna.

Ministarstvo spoljnih poslova je putem objave na društvenoj mreži "Iks" saopštilo da će granica biti zatvorena od 1. decembra.

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