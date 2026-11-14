Kopredsednici stranke Alis Vajdel i Tino Hrupala ocenili su da bi Bertold bio dobar predsednik svih Nemaca i izrazili su uverenje da bi on mogao da dobije podršku i izvan stranačkih redova, preneo je Dojče vele.

Bertold je odigrao 64 utakmice za nemačku reprezentaciju, sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo u Italiji 1990. godine.

Poslednjih godina pažnju je privukao i učešćem na demonstracijama protiv vladinih mera tokom pandemije koronavirusa.

Foto: Profimedia

 

NJegovu nominaciju kritikovao je portparol za sportsku politiku konzervativnog bloka kancelara Štefan Majer, ocenivši da je Bertold tokom pandemije davao sporne i grube izjave i da nije ozbiljan kandidat za najvišu državnu funkciju.

Kandidatkinju Ilze Ajgner iz Hrišćansko-socijalne unije (CSU) podržavaju konzervativni blok, Socijaldemokratska partija (SPD) i Zeleni.

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