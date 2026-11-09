Nemački kancelar Fridrih Merc upozorio je da će blokirati naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije, ukoliko se sve države članice ne obavežu na pružanje finansijske podrške Ukrajini tokom 2027. godine i nakon toga.

U pismu upućenom predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, u koje je Fajnenšel tajms imao uvid, Merc uslovljava svoju podršku budžetu EU za period 2028 - 2034. godine time da sve zemlje članice pristanu na finansiranje Ukrajine, koja se sledeće godine suočava sa manjkom sredstava u iznosu od 70 milijardi evra.

- Zajednička obaveza da ćemo svi mi, bez izuzetka, pravično doprineti popunjavanju tog finansijskog jaza Ukrajine, predstavlja ključni preduslov za rešavanje ovog pitanja, kao i za diskusiju o svim drugim temama, posebno onima koje imaju finansijske implikacije - napisao je Merc. Foto: KAY NIETFELD/AFP/Profimedia

Ovaj ultimatum dolazi uoči sastanka lidera EU u Dablinu, koji se održava u četvrtak i petak, a na kojem će, prema Mercovom zahtevu, morati da se reši pitanje nedostatka sredstava za Kijev.

Lideri EU dogovorili su se u decembru prošle godine o paketu zajmova za Ukrajinu u vrednosti od 90 milijardi evra, ali, s obzirom na razmere ruske vojne agresije na tu zemlju, Kijev navodi da će mu sledeće godine biti potrebno dodatnih 70 milijardi evra, što je procena koju dele i saveznici Ukrajine.

EU se obavezala da će pokriti dve trećine tog iznosa, odnosno oko 45 milijardi evra. Evropska komisija trenutno razmatra opcije za ispunjenje tog obećanja, među kojima je i mogućnost novog zajedničkog zaduživanja, u nadi da će lideri uspeti da postignu dogovor do kraja godine.

Četiri zemlje EU, Mađarska, Slovačka, Bugarska i Češka, nagovestile su, međutim, da neće učestvovati u daljoj finansijskoj pomoći Kijevu, podseća list. Foto: Depositphotos/ifeelstock

Mađarska, Slovačka i Češka su prošle godine dobile izuzeće od obaveze učestvovanja u plaćanju kamata na pomenuti zajam od 90 milijardi evra.

Razgovori unutar EU o finansiranju Ukrajine odvijaju se paralelno sa napetim pregovorima o budžetu Unije za period od 2028. godine. Nemačka je najveći neto uplatilac u budžet EU, dok su četiri zemlje koje nastoje da izbegnu dalje doprinose finansiranju Ukrajine, neto korisnici sredstava.

Koristeći uticaj Nemačke u budžetskim pregovorima, Merc nastoji da osigura finansiranje Kijeva kako za narednu godinu, tako i za period nakon toga.

Berlin takođe nastoji da obezbedi da za buduće finansiranje bude dovoljna podrška kvalifikovane većine zemalja EU, umesto trenutno neophodnog konsenzusa, kako bi se izbegla mogućnost ulaganja veta u budućnosti, preneo je list.

(Tanjug)

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