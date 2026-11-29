Kliti Hoti, albanski opozicioni poslanik, pogođen je danas gumenim metkom koji je ispalila policija u Tirani, dok su višemesečni antivladini protesti nastavili da eskaliraju tokom vikenda.

Poslanik opozicione Demokratske partije pogođen je tokom protesta na glavnom gradskom bulevaru. Hospitalizovan je i nalazi se na lečenju zbog rane od metka.

Kliti Hoti, an Albanian opposition MP was hit in the back by a rubber bullet fired by police in Tirana today as months-long anti-government protests continued to escalate over the weekend. https://t.co/deJKhGtE5M — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 29, 2026

- Metak nije probušio nijedan organ poput pluća, ali čekamo da vidimo da li postoji oštećenje nerava ili mogućnost paralize. Budan je - potvrdila je telefonom iz bolnice u Tirani Lili Idrizaj, Hotijeva prijateljica i dodala: - Bio je u operacionoj sali nekoliko sati.

An Albanian police officer firing a rubber bullet at close range, striking opposition MP Kliti Hoti in the back during an anti-government protest in Tirana. #Albania #rubberbullet #protest #flamingo https://t.co/j0uXdJC66i — Mili Xhani (@milixhani) November 29, 2026

Državna policija je na konferenciji za novinare saopštila da je suspendovala policajca koji je umešan i pokrenula istragu, dodajući da policajcu nije naređeno da ispali gumene metke.

Momenti kur gjuhet me plumb gome deputeti Kliti Hoti https://t.co/70K50rxf9P — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 29, 2026

"Svaki čin nasilja i svaki sumnjivi slučaj prekoračenja ovlašćenja moraju se tretirati objektivno, transparentno i uz institucionalnu odgovornost", saopštila je policija medijima.

🗣️@vonderleyen ➡️The Narco-State Is Killing Us! Disturbing footage captures the moment when the Narco-Police, allegedly acting on the orders of the deranged Narco-Prime Minister and his corrupt, thieving regime, shoots Kliti Hoti, a Member of Parliament from the Democratic Party https://t.co/uSnezcq14q — Urim Gjata 🇦🇱 🇸🇪 (@urimgjata1) November 29, 2026

U Tirani se danas održava novi antivladin protest, tokom kojeg su se demonstranti, nakon okupljanja na trgu Skenderbeg, uputili ka zgradi vlade Albanije, a tokom skupa pojedini učesnici bacali su petarde, na šta je policija odgovorila upotrebom suzavca.

Momenti kur deputeti Kliti Hoti qëllohet me plumb gome në protestë https://t.co/PrR3ezkArO — Shqiptarja.com (@shqiptarjacom) November 29, 2026

Protest se, navodi Juronjuz, poklapa s albanskim praznikom Dan oslobođenja. Situacija na protestu se zaoštrila nakon što su demonstranti ispred sedišta vlade bacali petarde i druge predmete, na šta je policija odgovorila upotrebom suzavca.

El aparato represivo de Edi Rama en Albania 🇦🇱 intentando imponer la agenda extranjerizante mientras el pueblo albanés lo enfrenta. En este caso, está mujer nos regaló uno de los momentos icónicos del año: la derriban, se pone de pie, enfrenta una y dos veces a distintos efectivos, vuelve a caer, se repone con ayuda. — Kevin (@GeograficaHisto) November 29, 2026

Novi protest u Albaniji, u glavnom gradu, održan je danas, dan nakon demonstracija 28. novembra, tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije, uz upotrebu suzavca i Molotovljevih koktela, dok je više građana privedeno, a desetine su zatražile lekarsku pomoć.

Kako javlja Albanian post, situacija na današnjem protestu u Tirani i dalje je napeta, a policija je nakon incidenata ispred zgrade vlade preuzela kontrolu nad Bulevarom Mučenici nacije i upotrebila suzavac i biber-sprej.

Do intervencije je došlo nakon što su demonstranti bacali pirotehnička sredstva prema policijskom kordonu postavljenom na ulazu u zgradu vlade. Foto: Tanjug/AP/Boris Grdanoski

Region su obišle jezive scene policijske brutalnosti, a među njima i snimak žene koja kišobranom ide na jake snage policije, koje se brutalno obračunavaju sa njom.

Prema podacima zdravstvenih službi, juče je na lekarsku pomoć upućeno 50 osoba, među kojima 17 policajaca, 21 demonstrant, šest novinara i šest slučajnih prolaznika.

Policija u Tirani uhapsila je 12 osoba, dok je protiv još 19 pokrenut krivični postupak zbog nasilja tokom protesta održanog prethodnog dana u glavnom gradu Albanije.

Protest je održan na 114. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Albanije, a organizovan je zbog nezadovoljstva građana radom vlade premijera Edija Rame i zahteva za njegovim odlaskom sa vlasti.

Protesti traju mesecima

Studenti su pozvali na proteste protiv vlade Edija Rame, ali je, kao i prethodnih nekoliko nedelja, došlo do sukoba sa policijom. Demonstranti okupljeni u Tirani gađali su policiju kamenjem i „molotovljevim koktelima“, na šta je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem, javlja agencija Frans pres (AFP).

Protest sada već traje mesecima, a počeo je u maju mirnim skupovima protiv izgradnje luksuznog hotela u prirodnom rezervatu, koji se dovodi u vezu sa DŽeredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa. Projekat u Albaniji je izazvao nezadovoljstvo zbog navodne korupcije, a u oktobru su razlozi demonstranata prošireni na, između ostalog, loše stanje u zdravstvu i nedostatak perspektive za mlade. Foto: Tanjug/AP/Boris Grdanoski

Hiljade ljudi okupilo se u subotu u centru Tirane, nakon što su studenti i opozicione stranke, nezavisno jedni od drugih, pozvali na proteste širom zemlje. Demonstranti su na policiju bacali kamenje, dimne bombe i pirotehnička sredstva, na šta je policija odgovorila upotrebom suzavca, biber-spreja i vodenih topova. Policija je u najmanje jednom slučaju koristila i gumene metke, a glavni bulevar je bio prekriven gustim dimom, prenosi agencija Frans pres (AFP).

Krajem oktobra, vlada je usvojila zakonske mere kojima se predviđaju novčane kazne u iznosu do 500.000 leka (oko 5.600 evra) za nasilje, pljačku ili skrivanje identiteta tokom protesta. Ovim merama policiji su data ovlašćenja da privremeno ograničava okupljanja u blizini javnih institucija, kao i da kažnjava podsticanje na nasilje putem interneta, navodi AFP. Foto: Tanjug/AP/Boris Grdanoski

Od tada je broj ljudi na protestima manji, ali je počelo političko organizovanje pa je grupa studenata najavila 27. novembra osnivanje nove političke stranke s nazivom „Ujedinjeni za Albaniju“. Osim studenata, inicijativu čine i univerzitetski profesori, kao i pojedinci s iskustvom u različitim profesionalnim oblastima. Počelo je i prikupljanje potpisa za zvanično osnivanje ovog političkog pokreta.

(Blic)

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