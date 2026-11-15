Godovska pećina koja se nalazi na jugozapadu Srbije, u ataru sela Godovo, nije samo obična pećina, već "tajni" prolaz kroz središte zemlje između Srbije i Crne Gore. Sada su na videlo izašli prvi rezultati speleološkog istraživanja drugog sprata ovog čuda prirode. O čemu je zapravo reč?

Foto: Jutjub printskrin/Regionalna turisticka organizacija Sandzak

Tokom istraživanja 2021. godine otkriveni su impresivni ukrasi pećinskog nakita – stalaktiti, stalagmiti i druge jedinstvene krečnjačke forme koje svedoče o hiljadama godina prirodnog stvaranja, prenosi Turistička organizacija Tutin.

Istraživanje su zajednički sproveli upravo ova organizacija u saradnji sa Akademskim speleološko-alpinističkim klubom i Savezom speleoloških organizacija Srbije - SSOS sa ciljem boljeg upoznavanja, dokumentovanja i očuvanja ovog izuzetnog prirodnog lokaliteta.

- Godovska pećina krije brojne tajne, a ovo istraživanje predstavlja važan korak ka njenoj zaštiti i budućoj turističkoj valorizaciji - navodi uz TO "Tutin".

Inače, Godovska pećina udaljena svega osam kilometara od Tutina.Ono po čemu je specifična jeste da u nju možete da uđete u Srbiji, a izađete u Crnu Goru, tačnije u pogranično područje sa ovom susednom zemljom.

Godovska pećina dugačka je 322 metara i zaista predstavlja tajni prolaz između dve zemlje.

Nakon izlaska iz pećine naći ćete se u međugraničnom prostoru, tako da se ne preporučuje posetiocima da se udaljavaju previše, jer možete biti u prekršaju.

Naime, na samo par metara od izlaska iz pećine nalazi se granični prelaz "Godovo".

(Blic)

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