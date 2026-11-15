U Moskvi su vojnim obveznicima počeli da nude potpisivanje ugovora za službu u jedinicama bespilotnih sistema umesto redovnog služenja vojnog roka. O ovoj novini govorio je vojni komesar ruske prestonice Maksim Loktev u intervjuu za TASS, prenosi ruska Moskva tajms.

- Pojavila se alternativa uobičajenom služenju vojnog roka. Građani koji podležu regrutaciji imaju pravo da stupe u službu u jedinicama bespilotnih sistema na osnovu posebnog jednogodišnjeg ugovora, umesto redovnog služenja vojnog roka, a ta služba im se priznaje kao odsluženi vojni rok - izjavio je on. Russian Defence Ministry Press S/Zuma Press/Profimedia, AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Prema rečima Lokteva, regrutacija se sprovodi za pozicije operatera, inženjera i tehničara dronova, pri čemu prednost imaju kandidati sa iskustvom u informacionim tehnologijama, elektronici, radiotehnici i izradi modela letelica.

On je takođe naveo da se novim regrutima bespilotne letelice predstavljaju već u regrutnim centrima, gde pokušavaju da ih zainteresuju tako što im nude priliku da se oprobaju u ulozi operatera dronova.

Rusija pokušava da privuče studente u jedinice dronova

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je formiranje snaga bespilotnih sistema u novembru 2025. godine i usmerilo napore na regrutovanje studenata.

U tu svrhu u proces regrutacije uključene su stotine obrazovnih ustanova širom Rusije, uključujući i vodeće univerzitete u zemlji.

Prema informacijama izvora portala Faridaily, rukovodstvima univerziteta postavljen je zadatak da za vojnu službu privuku najmanje dva odsto studenata. Foto: Depositphotos/lucky_pics

U promotivnim kampanjama mnogi univerziteti takođe tvrde da se ugovor može zaključiti na godinu dana i obećavaju različite pogodnosti dobrovoljcima, od novčanih isplata do besplatnog obrazovanja.

Pored toga, studente uveravaju da će služiti "daleko od linije borbenog kontakta".

Međutim, ukaz predsednika Vladimira Putina predviđa automatsko produžavanje ugovora tokom mobilizacije

Ministarstvo odbrane daleko od planiranog broja regruta

Rusko Ministarstvo odbrane planira da do kraja 2026. godine regrutuje oko 80.000 ljudi u jedinice bespilotnih sistema. Foto: Jutjub printskrin/APT

Međutim, tokom prvih šest meseci uspelo je da privuče svega 8.000 ljudi, što je znatno manje od planiranog broja.

(Kurir/TheMoscowTimes)

BONUS VIDEO: