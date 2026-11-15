Padovi napona u elektroenergetskoj mreži automatski su aktivirali dizel-generatore za hitne slučajeve, koji su obezbedili napajanje za bezbednosne sisteme u "nekoliko objekata" unutar takozvane zone isključenja, područja od oko 2.600 kvadratnih kilometara oko Černobilja, na severu Ukrajine, naveli su u subotu stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Istovremeno, nuklearna elektrana Zaporožje, na jugu Ukrajine, tokom prošlog vikenda bila je više od 12 sati potpuno odsečena od spoljnih izvora električne energije, saopštila je ova međunarodna agencija. Foto: Dmytro Sidashev/Panthermedia/Igor Kostin/Sputnik/Konrad Zelazowski/Alamy/Profimedia

Zbog toga su se aktivirala četiri dizel-generatora za hitne slučajeve kako bi napajala ključne bezbednosne sisteme u postrojenju, a kasnije je njihov broj smanjen na dva, radi uštede goriva, navodi IAEA.

Strah od nuklearne katastrofe prisutan je u Ukrajini još od februara 2022. godine, kada je počeo rat punog obima.

Iako je upravo Ukrajina pretrpela najteže posledice nesreće u Černobilju 1986. godine, najgore nuklearne katastrofe u istoriji, ona je dugo bila jedan od najvećih potrošača električne energije dobijene iz nuklearnih izvora. Foto: Gian Marco Benedetto/AFP/Profimedia

Međutim, napadi Moskve na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, uključujući i termoelektrane, primorali su zemlju da se još više osloni na svoje tri preostale nuklearne elektrane koje su u funkciji.

- Teško je preceniti koliko sam zabrinut zbog stanja elektroenergetske mreže u Ukrajini i njenog uticaja na nuklearnu bezbednost - izjavio je šef IAEA, Rafael Grosi.

- Ova zabrinutost postaje još veća kako temperature nastavljaju da padaju, a zima uzima maha - dodao je Grosi.

(Kurir/Newsweek)

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