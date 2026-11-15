Tri komercijalna broda pogođena su noćas dronovima blizu ušća Dunava u Rumuniji, nakon čega su izbili požari, izjavio je rumunski ministar odbrane Štefan Radu Oprea i najavio je da će zatražiti podršku od saveznika u NATO-u kako bi se Rumunija uspešno odbranila od takvih napada.

Oprea je naveo da su tri komercijalna broda pogođena dronovima za manje od sat vremena, a da su posade uspele da ugase požar, kao i da nije bilo povređenih, preneo je DiGi24. Foto: Iks printskrin/@MaritimeBul

Rumunski ministar odbrane najavio je da će predstaviti bezbednosnu situaciju u Crnom moru na sastanku ministara odbrane NATO-a koji će biti održan u utorak i sredu u Briselu. Oprea je naveo da su rumunska obalska straža i druge institucije održavale kontakt sa posadama brodova kako bi intervenisale, ukoliko situacija to bude zahtevala.

Takođe je rekao da su avioni F-16 poleteli i izvršili misije nakon napada dronova.

Aftermath of the drone attacks off Sulina, Romania. The Danube gateway remains a hotspot for strikes on Ukraine-linked shipping. #BlackSea #Shipping #Romania https://t.co/3m4L0ivCkI — Maritime.bg (@MaritimeBul) November 15, 2026

Oprea je istakao da je Rumuniji potrebna podrška saveznika kako bi ojačala vazdušni nadzor i dobila opremu za borbu protiv dronova.

Nikulesku osudio napade

Rumunski premijer Luka Nikulesku osudio je danas najnovije napade dronova na brodove u Crnom moru. Nikulesku je objavio na platformi "Iks" da napadi dronovima na Crnom moru odražavaju pogoršanje bezbednosne situacije koje je izazvano ratom u Ukrajini. Najavio je da će Rumunija, zajedno sa saveznicima u NATO-u, preduzeti "sve neophodne mere" da se zaštiti rumunski vazdušni prostor.

- Ovi incidenti su neprihvatljivi i predstavljaju kršenje međunarodnog prava - naveo je Nikulesku.

(Tanjug)