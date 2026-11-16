Požar koji je jutros izbio u stanu Dragane Daše Mrkonjić (82), zakonite supruge pokojnog političara Milutina Mrkonjića, u Resavskoj ulici u centru Beograda, izazvala je upaljena sveća, piše "Telegraf.rs".

Dragana Mrkonjić je nakon zbrinjavanja na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) prošla kroz detaljne lekarske preglede, gde su joj konstatovane lake telesne povrede usled udisanja dima. Nakon ukazane medicinske pomoći, ona je otpuštena na kućno lečenje. Foto: ATA images/M. M

Podsetimo, vatrena stihija buknula je u ranim jutarnjim satima u stanu na Savskom vencu, a plamen se brzo proširio prostorijama, zbog čega je veći deo stambenog prostora pretrpeo ogromnu materijalnu štetu.

Kako su za "Telegraf" posvedočili stanari ove zgrade, veća tragedija izbegnuta je samo zahvaljujući velikoj sreći i munjevitoj reakciji vatrogasaca-spasilaca, koji su u najkraćem roku lokalizovali i ugasili vatru pre nego što je zahvatila susedne stanove.

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