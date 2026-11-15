Nemački kancelar Fridrih Merc obmanjuje ljude tvrdeći da je Berlin obezbedio mesto za pregovaračkim stolom o Ukrajini, objavio je na društvenim mrežama Markus Fronmajer, zamenik lidera stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu.

"Kakva sramota! Fridrih Merc sada ponosno proglašava da je Nemačka obezbedila mesto za pregovaračkim stolom o Ukrajini! Ali o čemu ćuti? U suštini, to je samo pitanje mesta za stolom gde se raspravlja o daljem finansiranju ovog sukoba“, napisao je.

Istovremeno, Fronmajer je naglasio da dok Nemci postaju siromašniji, kancelar koristi njihov novac za finansiranje tuđih ratova.

Foto: Stefan Boness/Ipon/Sipa Press/Profimedia

 

Politiko je ranije objavio da nemačka vladajuća koalicija, koju čine blok CDU/CSU i stranka SPD, namerava da Kijevu dodeli dodatnih 200 miliona evra za takozvanu zimsku pomoć, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

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