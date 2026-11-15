Nemački kancelar Fridrih Merc obmanjuje ljude tvrdeći da je Berlin obezbedio mesto za pregovaračkim stolom o Ukrajini, objavio je na društvenim mrežama Markus Fronmajer, zamenik lidera stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu.
"Kakva sramota! Fridrih Merc sada ponosno proglašava da je Nemačka obezbedila mesto za pregovaračkim stolom o Ukrajini! Ali o čemu ćuti? U suštini, to je samo pitanje mesta za stolom gde se raspravlja o daljem finansiranju ovog sukoba“, napisao je.
Istovremeno, Fronmajer je naglasio da dok Nemci postaju siromašniji, kancelar koristi njihov novac za finansiranje tuđih ratova.
Politiko je ranije objavio da nemačka vladajuća koalicija, koju čine blok CDU/CSU i stranka SPD, namerava da Kijevu dodeli dodatnih 200 miliona evra za takozvanu zimsku pomoć, prenosi ruska agencija RIA Novosti.