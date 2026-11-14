Govoreći na konferenciji za novinare, Tusk je izjavio da je direktno obavestio generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da Varšava za sada odustaje od finansiranja zajedničkog mehanizma nabavke naoružanja.

"Rekao sam generalnom sekretaru da za sada nećemo izdvajati sredstva za projekat PURL, u okviru kojeg Evropljani finansiraju kupovinu američkog naoružanja za Ukrajinu, jer veoma mnogo trošimo na sopstveno naoružavanje", rekao je Tusk.

Premijer je naglasio da je Poljska od početka ruske invazije punog obima već pružila značajnu pomoć Kijevu i da se suočava sa jednim od najvećih izdataka za bezbednost po stanovniku na evropskom kontinentu. Foto: JOHN THYS / AFP / Profimedia

"Pomagali smo i nastavljamo da veoma ozbiljno pomažemo Ukrajini. Imamo visok deficit i mnogo trošimo na odbranu. Zato sam ga obavestio da, sa stanovišta finansijskih mogućnosti, Poljska više neće izdvajati novac, jer imamo sopstvene troškove vezane za bezbednost, koji su verovatno među najvećima u Evropi", dodao je Tusk.

Šta je inicijativa PURL?

Lista prioritetnih potreba Ukrajine (PURL) predstavlja mehanizam kojim koordinira NATO, a kroz koji evropski saveznici udružuju finansijska sredstva za nabavku hitno potrebnog američkog naoružanja, municije i raketa za sisteme protivvazdušne odbrane, namenjenih direktno Oružanim snagama Ukrajine.

Tuskova najava ukazuje na sve veće finansijske poteškoće sa kojima se ova inicijativa suočava.

U petak, 13. novembra, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon konsultacija sa liderima nordijske petorke (N5) da program PURL trenutno nema dovoljno sredstava i da su potrebni novi finansijski doprinosi evropskih partnera kako bi se održale isporuke naoružanja uoči zime.

Dok je nekoliko evropskih država, uključujući Norvešku, koja je ranije izdvojila 2,8 milijardi kruna (302 miliona dolara) za PURL, usmerilo sredstva u ovaj mehanizam, Varšava je dala prednost ubrzanoj modernizaciji sopstvene vojske.

Poljska izdvaja više od četiri odsto svog bruto domaćeg proizvoda za odbranu, u okviru jačanja istočnog krila NATO-a. Foto: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Zuma Press/Profimedia

Kako Poljska nastavlja da podržava Ukrajinu uoči zime?

Uprkos odluci da ne finansira kupovinu američkog naoružanja preko programa PURL, Varšava nastavlja da pruža bilateralnu humanitarnu, energetsku i diplomatsku podršku Kijevu, a istovremeno ostaje glavno logističko čvorište za zapadnu pomoć koja stiže u Ukrajinu.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski saopštio je 6. novembra u Varšavi da će Poljska izdvojiti dodatnih osam miliona zlota (dva miliona dolara) za nabavku električnih generatora za Ukrajinu uoči zimske grejne sezone.

Šikorski je takođe ponovio diplomatsku podršku Poljske uoči mirovnih pregovora uz posredovanje SAD u Abu Dabiju, upozorivši da Ukrajini ne može biti nametnut nikakav sporazum bez izričitog pristanka Kijeva i njegovog direktnog učešća za pregovaračkim stolom.

(KyivPost)

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