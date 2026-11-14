"Pre nekoliko dana, Orbanov brat je pritvoren u slučaju krijumčarenja ljudi, dok je juče pronađeno 20 miliona dolara zakopanih u šumi od strane Orbanovog ministra. Dragi Viktore, oduvek sam bio poštovalac tvoje kreativnosti, ali sada moram reći da sam impresioniran kao nikada do sada", napisao je Donald Tusk.

Milioni dolara pronađeni zakopani u šumama

Podsetimo, mađarske vlasti pronašle su gotovo 20 miliona dolara u gotovini, delom zakopanih u šumama, a delom sakrivenih u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenoj zgradi, tokom istrage o korupciji protiv bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana, Mikloša Šestaka.

Prema saopštenju Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine, istražitelji su tokom pretresa pronašli 5,07 milijardi forinti, 2,66 miliona evra i 1,26 miliona dolara, preneo je Index.hu.

A few days ago, Orbán’s brother was detained in a people-smuggling case, while yesterday 20 million dollars were found buried in the forest by one of Orbán’s ministers. Dear Victor, I’ve always been an admirer of your creativity, but now I must say I’m impressed as never before — Donald Tusk (@donaldtusk) November 14, 2026

Za prebrojavanje novca, ukupne vrednosti gotovo 20 miliona dolara, bilo je potrebno osam sati rada desetak službenika Državnog trezora, koji su koristili pet mašina za brojanje novčanica, kazao je ministar finansija Andraš Karman.

NJegov advokat Gabor Pap nije odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar.

Fides-KDNP je izrazio uverenje da više od šest milijardi forinti gotovine zakopanih u šumama i sakrivenih u raznim zgradama nema nikakve veze sa bivšim ministrom nacionalnog razvoja. Fides je saopštio i da ne može imati zajednicu ni sa kim ko ne drži svoju poslaničku zakletvu, prenosi danas "Mađar nemzet".

Here is the footage released by the National Asset Recovery and Protection Office showing billions of forints' worth of cash being dug out of the ground. The money belonged to @PM_ViktorOrban's former minister, Miklós Seszták. When the money was handed over, 12 employees of the Hungarian State Treasury spent eight hours counting it using five cash-counting machines. From today, Viktor Orbán is proven to be a mafia boss. An ousted mafia boss. And Fidesz is a criminal organisation. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 13, 2026

Antikorupcijska kampanja nove mađarske vlade

Istraga je deo šire antikorupcijske kampanje koju je pokrenuo premijer Peter Mađar, nakon što je u aprilu na izborima smenio Orbana, koji je na vlasti proveo 16 godina.

Mađar je kampanju nazvao "Operacija Čistilište", a u okviru odvojenih istraga zbog sumnji na korupciju uhapšena su i dva bivša ministra iz Orbanove vlade, kao i nekadašnji guverner centralne banke Đerđ Matolči. Oni su negirali optužbe.

Vlasti su privele i Orbanovog brata u slučaju krijumčarenja ljudi, što je bivši premijer okarakterisao kao političku osvetu.

This officially marks the end of the Fidesz-KDNP mafia! More than 6 billion forints’ worth of cash, buried or otherwise concealed, was found and seized yesterday and today by the National Asset Recovery and Protection Office (NVVH) as part of the criminal investigation into Miklós Seszták, a former minister in @PM_ViktorOrban's government. Here is the full statement of the NVVH: "On 12 and 13 November 2026, the National Asset Recovery and Protection Office carried out coordinated investigative operations at several locations across the country, including Budapest and Pest, Békés and Nógrád counties, as part of the criminal proceedings against Dr Miklós Seszták, former Minister of National Development. During the searches, investigators found large quantities of cash buried in forests, hidden in agricultural and warehouse buildings and in a residential property, as well as stored in a high-value safe at a hidden location. The total amount of cash recovered during the two-day operation was 5,071,632,000 forints, 2,658,350 euros and 1,257,100 US dollars. The cash was deposited with the Hungarian State Treasury by NVVH personnel today. The NVVH would like to thank the officers of the Criminal Technical Department of the National Bureau of Investigation and the Rapid Response Police for their assistance during the investigative operations, as well as the National Tax and Customs Administration and the Hungarian State Treasury for their cooperation." — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 13, 2026

Mađar je pronađeni novac opisao kao simbol kraja onoga što je nazvao "mafijom", za koju tvrdi da su je tokom Orbanove vladavine predvodili njegova stranka Fides i njeni saveznici, hrišćanske demokrate.

Prema anketi agencije "Medijan", objavljenoj ove nedelje na portalu HVG, 70 odsto ispitanika smatra antikorupcijsku inicijativu veoma važnom.

Politikolog Gabor Terek ocenio je da bi fotografije velikih količina pronađenog novca mogle da nanesu štetu Fidesu, čija je podrška, prema istraživanju "Medijana", do novembra pala na 16 odsto birača.

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