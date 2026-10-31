Predsednik Poljske Karol Navrocki optužio je danas premijera te zemlje Donalda Tuska za nasilno preuzimanje Ustavnog suda, nakon što je suspendovan predsednik najvišeg suda u zemlji Bogdan Svječkovski, saveznik prethodne krajnje desničarske vlade.

- U Republici Poljskoj došlo do narušavanja javnog poretka i nasilnog preuzimanja jednog ustavnog tela - izjavio je Navrocki u saopštenju koje je, u njegovo ime, pročitao jedan od njegovih saradnika ispred zgrade suda rano jutros, prenosi Rojters.

Šef kabineta poljskog predsednika Pavel Šefernaker izjavio je rano jutros da je Navrocki sazvao je hitne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o sukobu oko Ustavnog suda, ali nije precizirao vreme konsultacija. Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Poljski predsednik je u petak prekinuo let za Afriku, kako bi reagovao na novonastalu situaciju i uputio se direktno ka sudu, gde su bile raspoređene snage policije za razbijanje demonstracija, dok je nekoliko stotina okupljenih zahtevalo povratak Svječkovskog na funkciju.

Kasno sinoć je Ustavni sud saopštio da je sudija sa najdužim stažom, Ana Korvin-Pjotrovska, suspendovala Bogdana Svječkovskog - predsednika suda kojeg je imenovao Tuskov prethodnik iz redova krajnje desnice, i da ona sada preuzima upravljanje sudom. Foto: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Zuma Press/Profimedia

Ovaj potez je dodatno zaoštrio sukob između Navrockog, saveznika prethodne nacionalističke vlade, i proevropske vlade premijera Donalda Tuska oko kontrole nad pravosuđem.

Tusk je ranije na platformi "Iks" poručio da njegova vlada nastoji da povrati vladavinu prava, koju su, prema navodima Evropske unije, njegovi prethodnici, stranka Pravo i pravda, potkopavali.

- Ovaj proces je težak, ponekad čak i bolan, i zahteva odlučne poteze. Drugog puta nema - naveo je Tusk.

Okrenuo avion i vratio se u zemlju

Poljski predsednik Karol Navrocki prekinuo je juče zvanično putovanje u Senegal i vratio se u zemlju. Odluku je doneo u petak nakon što je policija ušla u zgradu Ustavnog suda i suspendovala njegovog predsednika.

🚨🇵🇱COUP UNDERWAY IN POLAND! PM Donald Tusk has just sent police to storm Constitutional Tribunal building in Warsaw in the middle of the night. Tusk waited until President Karol Nawrocki left the country before ordering the police takeover. Nawrocki was halfway to Senegal when he abruptly turned his plane around and rushed back to Poland to confront the unfolding crisis. The EU, which backs Donald Tusk, has STILL NOT issued a statement on this unprecedented crisis or condemned the attempted coup. https://t.co/c57467fKcJ — Mario ZNA (@MarioBojic) October 30, 2026

- Predsednik mora biti u Poljskoj u ovom trenutku. Otkazujem let za Senegal. Vraćam se - objavio je Navrocki na društvenoj mreži "Iks", prenosi Rojters.

Policija je potvrdila da su njihovi službenici ušli u prostorije suda nakon incidenata ispred zgrade. U saopštenju se navodi da su na službenike bačeni opasni predmeti. Ustavni sud je na svojoj veb stranici objavio da je predsednik suda, Bogdan Svječkovski, suspendovan sa dužnosti.

Meseci blokade Ustavnog suda

Rad Ustavnog suda je već duže vreme gotovo paralizovan zbog političkog spora. Navrocki, saveznik bivše nacionalističke vlade, ranije ove godine je odbio da imenuje troje od šest sudija koje je nominovao parlament.

Istovremeno, predsednik suda, Svječkovski, nije dozvolio sudijama koje je izabrala aktuelna parlamentarna većina da preuzmu dužnost.

(Tanjug)

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