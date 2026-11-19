Ove nedelje holandski proizvođač naoružanja, kompanija Destinus, objavila je da su njeni dronovi korišćeni tokom napada na Krimski most u Rusiji. Međutim, čini se da je njena umešanost u rat između Rusije i Ukrajine mnogo značajnija.

Prema izveštaju holandskog lista NRC, zaposleni u kompaniji Destinus još pre tri godine učestvovali su u presretanju ruskih dronova i pomagali u lansiranju raketa iz Ukrajine.

Ove informacije izazvale su zabrinutost među stručnjacima za odbranu i međunarodno pravo. Zašto? Zato što, kako je Ministarstvo odbrane Holandije izjavilo za NRC, "upotreba sistema naoružanja protiv jedne od strana u oružanom sukobu predstavlja neposredno učešće u neprijateljstvima".

Moscow has been duly informed of the NL involvement. The confession has been well noted. Is The Hague openly joining the conflict? https://t.co/mAhU2S0Jaz — Russian Embassy in NL🇷🇺🇳🇱 (@rusembassynl) November 18, 2026

Šta se navodi da su zaposleni kompanije Destinus radili?

Prema pisanju lista NRC, zaposleni kompanije otišli su u Harkov u junu 2023. godine kako bi testirali svoje dronove.

Jedan od dronova uspeo je da uđe u ruski vazdušni prostor. Iako nije poznato kuda se tačno kretao, istog jutra je bespilotna letelica pogodila stambenu zgradu u Voronježu. Tom prilikom povređene su tri osobe.

Prema informacijama holandskog javnog servisa NOS, zaposleni kompanije Destinus navodno su testirali i svoje dronove tipa Hornet u Ukrajini, koristeći ih u pokušajima obaranja ruskih dronova Šahid.

Ženevske konvencije

Ukoliko su zaposleni zaista izvršili aktivnosti o kojima izveštava NRC, to bi moglo da dovede Holandiju u veoma nezgodnu situaciju.

Prema Ženevskim konvencijama, civili ne smeju da učestvuju u ratnim dejstvima. Ukoliko to učine, gube status civila i postaju legitimne mete protivničke strane.

Destinus je najveći proizvođač dronova u Holandiji. Sedište kompanije nalazi se u Valkenburgu, dok se fabrike nalaze u Hengelu i Bornu.

Footage filmed yesterday by one of the few passengers that managed to take a train over what remains of the Kerch Strait Bridge, following the combined drone and missile attack Monday. The train side of the bridge was attacked tonight by Ukraine. https://t.co/aTic32P14n — OSINTdefender (@sentdefender) November 19, 2026

U razgovoru za NRC, profesor vojnog prava Marten Zvanenburg sa Univerziteta u Amsterdamu i Holandske odbrambene akademije objasnio je da bi presretanje dronova ili otvaranje vatre na vojne ciljeve predstavljalo "neposredno učešće u neprijateljstvima".

To bi moglo da dovede Holandiju u ozbiljne probleme. Ruska ambasada je već dovela u pitanje da li se Hag "otvoreno uključuje u sukob", nakon što je kompanija Destinus objavila svoju umešanost u napad na Krimski most.

- Moskva je blagovremeno obaveštena o umešanosti Holandije. Ova izjava je primljena k znanju. Da li se Hag otvoreno pridružuje sukobu? - objavila je ruska ambasada u Holandiji 18. novembra 2026. godine.

Šta kaže kompanija Destinus?

U razgovoru za NRC, kompanija je negirala navode iz izveštaja. Izvršni direktor kompanije, Mihail Kokorič, takođe upozorava da bi objavljivanje takvog članka o kompaniji moglo da ugrozi bezbednost kompanije i njenih zaposlenih. On tvrdi da Destinus ne sprovodi vojne operacije.

Kompanija Destinus saopštila je ove sedmice da su njene rakete i dronovi korišćeni u napadu na Krimski most u utorak ujutru kada je deo mosta uništen. U isto vreme, kompanija Destinus negira da su njegovi zaposleni učestvovali u vojnim operacijama, navodeći da je samo pružila "tehničku podršku".

- Očekujemo od NRC-a da proveri činjenice i predstavi ih tačno, u odgovarajućem kontekstu i bez senzacionalizma, naročito kada su ljudski životi u pitanju.

Takođe objašnjava da zbog bezbednosnih razloga ne može u potpunosti da odgovori na sva pitanja.

Na pitanje o otvaranju vatre na teritoriji Rusije, izjavio je da ukrajinska vojska bira ciljeve i donosi odluke u vezi sa vojnim operacijama, dok Destinus samo "pruža tehničku podršku u skladu sa ugovorima".

Kada je reč o presretanju ruskih dronova na teritoriji Ukrajine, Kokorič je objasnio da se to odvijalo "u aktivnom okruženju protivvazdušne odbrane", protiv nadolazećih dronova Šahid.

Zaposleni kompanije su, prema njegovim rečima, "lansirali dronove i upravljali njima, sa deaktiviranim bojevim teretom i pod nadzorom pripadnika ukrajinskog vojnog osoblja".

(Kurir/Dutchreview)