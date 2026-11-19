"Morate imati empatije ne samo za mlade Ukrajince koji ginu, već i za Ruse, jer su regrutovani i primorani da idu na tu prvu liniju fronta", rekao je Mask u intervjuu na događaju koji je juče organizovao NJujork tajms.

"Previše je ove priče o dobroj Ukrajini i lošoj Rusiji"

Kritikovao je ono što je rekao da je previše pojednostavljen pogled na sukob. "Mislim da je previše bilo ove priče: Ukrajina je dobra, Rusija je loša. Sve što se radi Rusima je opravdano. To je nehuman i užasan stav", rekao je Mask, dodajući: "Borim se sa tim šta je ispravno učiniti". Foto: Eurasia / robertharding / WIN MCNAMEE/Getty images / Profimedia, Depositphotos

Mask je takođe ponovio deo ruskih opravdanja za invaziju pokrenutu u februaru 2022. "Tačno je da je, iz perspektive invazije, Rusija agresor, ali je takođe tačno da smo mi Amerikanci izveli puč kako bismo svrgli demokratski izabranog proruskog predsednika Ukrajine", tvrdio je.

Očigledno je mislio na svrgavanje Viktora Janukoviča 2014. godine, koji je pobegao u Rusiju nakon višemesečnih protesta i smrtonosnih sukoba između demonstranata i snaga bezbednosti. "Zvuči kao da tražim izgovore za Rusiju, ali ne tražim", rekao je Mask.

Elon Musk on Ukraine: It's true that from an invasion standpoint, Russia is the aggressor, but it is also true that we Americans staged a coup to overthrow the democratically elected pro-Russian president of Ukraine. Without U.S. State Department and other agency help, this would not have happened. That is obviously an offensive action. — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Naglasio je ulogu Starlinka

U intervjuu, Mask je takođe naglasio ulogu satelitskog internet sistema Starlink, koji razvija njegova kompanija SpejsIks, u podršci ukrajinskoj vojsci. "Postojao je jedan sistem koji nisu mogli da onesposobe, a to je bio Starlink. Da nisu imali Starlink, cela njihova linija fronta bi se srušila", rekao je.

Milijarder je ranije opisao rat kao besmisleno krvoproliće.

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