Objava je usledila nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kritikovao preveliki politički uticaj koji Mask ima, tokom intervjua za nemačku televizijsku emisiju "ZDF Magazin rojal".

- Previše moći nalazi se u rukama jedne veoma bogate osobe. Takva koncentracija moći je opasna - izjavio je Zelenski 5. novembra. Istog dana, Mask je na društvenoj mreži "Iks", čiji je vlasnik, ponovo kritikovao Zelenskog.

U objavi tvrdi da Ukrajini uopšte nije trebalo omogućiti pristup satelitskom sistemu Starlink.

- Gledano iz današnje perspektive, bila je greška što je SpejsEks na početku rata poslao Ukrajini hiljade besplatnih Starlink antena i omogućio joj besplatnu uslugu vrednu više miliona dolara mesečno - navodi se u objavi. Foto: WIN MCNAMEE/Getty images/Profimedia

- Ono što je počelo kao obezbeđivanje pristupa internetu za civile postalo je okosnica autonomnih dronova za ubijanje. A sada, ukoliko ne podrže vojnu upotrebu, zbog toga ih mediji javno razapinju.

Mask je podelio ovu objavu bez ikakvog dodatnog komentara.

Ukrajina u velikoj meri koristi komercijalne Starlink terminale, kao i njihovu militarizovanu verziju - Staršild.

Sredinom oktobra uvedeno je ograničenje brzine na ukrajinskom sistemu Staršild, bez prethodnog upozorenja, što je poremetilo sposobnost ukrajinske vojske da presreće ruske dronove na mlazni pogon. Foto: Dursun Aydemir/AFP/Profimedia

Mask je javno optužio Ukrajinu da krši uslove korišćenja usluge time što komercijalne Starlink terminale upotrebljava za izvođenje ofanzivnih napada dronovima.

Ukrajina je odbacila Maskove optužbe, navodeći da sisteme Staršild koristi isključivo za podršku borbenim operacijama protiv ruskih snaga na teritoriji Ukrajine. Kijev je takođe saopštio da komercijalne Starlink usluge ne funkcionišu unutar Rusije i da se zbog toga ne mogu koristiti za napade na rusku teritoriju.

Iako je puna brzina ukrajinskog sistema Staršild u međuvremenu ponovo uspostavljena, Zelenski je izjavio da je dugotrajno ograničavanje rada ovog ključnog vojnog sistema odnelo živote mnogo civila.

Foto: ROMUALD MEIGNEUX/Sipa Press/Liam McBurney/PA Images/Pixel-Shot,Pixel-shot/Alamy/Profimedia

Nadzorno telo Pentagona odbacilo je dvostranački zahtev američkih senatora da se pokrene istraga o prekidu i ometanju rada sistema Starlink i Staršild.

Mask, najbogatiji čovek na svetu, imao je aktivnu ulogu u drugoj administraciji američkog predsednika Donalda Trampa, gde je kao šef Odeljenja za efikasnost vlade (DOGE) predvodio drastično smanjenje broja državnih agencija i programa inostrane pomoći od kojih zavise ljudski životi.

Biznismen je takođe potrošio gotovo pola milijarde dolara na podršku republikanskim kandidatima na nedavnim izborima za Kongres, što predstavlja rekordnu sumu.

Uprkos ogromnom finansijskom ulaganju, demokrate su ostvarile ubedljivu pobedu na međuizborima, osvojivši kontrolu nad oba doma Kongresa.

Brojni demokratski kongresmeni najavili su da će, u okviru svoje političke agende, pokrenuti istrage o Maskovim kompanijama i njegovim vezama sa američkom administracijom.

(Kyiv Independent)

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