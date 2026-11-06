Zelenski je u intervjuu sa nemačkim satiričarem Janom Bemermanom za ZDF-ovu emisiju Magacin rojal govorio o američkoj politici, mogućnosti održavanja izbora u Ukrajini tokom rata, nemačkim projektilima Taurus i predlogu zimskog primirja.

„Opasno je kada jedna osoba ima toliko moći”

Bemerman ga je pitao o Maskovoj objavi na društvenoj mreži Iks nakon američkih izbora, u kojoj se milijarder našalio da njegovi „svemirski laseri za mešanje u izbore” nisu uspeli.

- Ne znam kada je ozbiljan, a kada se šali. Za mene je to previše ozbiljna stvar kada govori o satelitima - rekao je Zelenski.

Zahvalio je Maskovoj kompaniji SpejsIks na obezbeđivanju satelitske internet veze koja je Ukrajini bila izuzetno važna nakon početka ruske invazije. Ipak, kritikovao je Maskov odnos prema ratu. Foto: Kent NISHIMURA/AFP/Profimedia

- Kada vrlo bogata osoba može da utiče na američku politiku, to je opasno za manje zemlje - upozorio je Zelenski.

Smatra da Maskove izjave o tome ko bi trebalo da vlada Nemačkom ili Ukrajinom nisu samo lični stavovi jer milijarder ima veliki finansijski i politički uticaj.

- On nema pravo da utiče na to - poručio je.

Zelenski se osvrnuo i na navodno lično bogatstvo Vladimira Putina.

- Kažu da je on najbogatiji čovek na svetu. A ko je drugi najbogatiji? Putin. Možda je Putin najbogatiji. Ne znam - rekao je.

Nada se većoj pomoći nakon pobede demokrata

Zelenski je pozdravio pobedu demokrata na američkim kongresnim izborima. Nada se da bi novi odnos snaga u Kongresu mogao da ojača saradnju Vašingtona i evropskih saveznika te poveća pomoć Ukrajini.

- Imamo podršku obeju stranaka. Zahvalan sam i republikancima, ali demokrati vrlo jasno govore o podršci Ukrajini - rekao je. Prema njegovim rečima, demokrate su najavile jačanje odnosa između SAD i Evrope te nastavak vojne i finansijske pomoći Kijevu.

Smatra da bi snažnija zapadna podrška mogla da utiče i na Putinove odluke o nastavku rata. Foto: Anthony Behar/Sipa USA/Profimedia

- Ako Kongres sada bude govorio o snažnoj finansijskoj pomoći ili pomoći u oružju, kao što to Evropa danas čini, verujem da će to pozitivno uticati na Putina - izjavio je.

Zelenski veruje da bi povećana vojna pomoć mogla da približi Ukrajinu pregovorima jer bi Rusija morala ponovo da proceni cenu nastavka rata.

Predložio zimsko primirje kako bi Ukrajinci mogli da glasaju

Ukrajinski predsednik govorio je i o pritiscima iz Vašingtona i Moskve da Ukrajina održi predsedničke izbore uprkos ratu.

Smatra da izbori tokom ratnog stanja ne bi bili pošteni jer milioni Ukrajinaca ne bi mogli da učestvuju u njima.

Podsetio je da se približno devet miliona Ukrajinaca nalazi u inostranstvu, milioni žive na područjima pod ruskom okupacijom, a veliki broj vojnika nalazi se na frontu.

- Održavati izbore dok vojnici ne mogu da glasaju nije pošteno. To je sto odsto nepošteno - rekao je Zelenski. Dodao je da bi se moglo razmotriti i internet glasanje, ali bi ukrajinski parlament prethodno morao da donese odgovarajuće zakone i obezbedi zaštitu izbornog postupka.

Upozorio je i da bi održavanje izbora tokom rata moglo dodatno da produbi političke podele u ukrajinskom društvu.

Otkrio je da je američkoj strani predložio da sa Rusijom pokuša da dogovori prekid vatre tokom zime.

- Rekao sam Amerikancima: Možete da postignete dogovor sa Rusima o prekidu vatre tokom zime. Tada će ljudi imati struju i vodu, a za to vreme možemo da održimo i izbore - izjavio je.

Zelenski je sugerisao da pojedini ljudi u Vašingtonu žele njegov odlazak sa vlasti, ali je naglasio da eventualni izbori moraju svim Ukrajincima da omoguće stvarno učešće. ALEXEY DRUZHININ / AFP / Profimedia

„Putin ne želi da završi rat”

Na pitanje zašto Ukrajina ne pristane na predaju dela teritorije kako bi završila rat, Zelenski je odgovorio da je Kijev više puta podržao predloge prekida vatre koje je Moskva odbila.

- Putin ne želi da završi rat. Putin ne prihvata prekid vatre - rekao je.

Optužio je zapadne vlade da nisu dovoljno odlučno reagovale na rusku aneksiju Krima 2014. godine, čime su, prema njegovom mišljenju, omogućile Moskvi da nastavi agresiju.

- LJudi na Zapadu misle da je Ukrajina uvek dobijala pomoć. Ne, to nije istina - rekao je Zelenski.

Podsetio je da je značajnija zapadna vojna pomoć počela da pristiže tek nakon ruske invazije u februaru 2022, osam godina nakon okupacije Krima i delova Donbasa.

Ponovo zatražio nemačke projektile Taurus

Zelenski je ponovo pozvao Nemačku da Ukrajini isporuči krstareće projektile Taurus. Kritikovao je oklevanje Berlina, podsetivši da je kancelar Fridrih Merc podržavao takve isporuke dok je bio u opoziciji.

- Taurus je osetljivo pitanje. Verujem da je takav pristup pogrešan - rekao je Zelenski.

Dodao je da su Merc i nemački ministar odbrane Boris Pistorijus dobro upoznati sa ukrajinskim zahtevima. Objasnio je da su Ukrajini projektili potrebni za uništavanje ruskih lansera balističkih raketa, posebno kada nema dovoljno protivraketnih projektila za odbranu od napada.

- Kada Amerikanci ne mogu da isporuče protivbalističke projektile, imamo samo jedno rešenje: moramo da uništimo lansere - rekao je.

Naglasio je da Ukrajina želi da napada vojne položaje sa kojih Rusija lansira projektile, a ne civilnu infrastrukturu. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/AFP/Profimedia

Zahvalio je Nemačkoj na sistemima protivvazdušne odbrane IRIS-T, pomoći ukrajinskim izbeglicama i podršci u obezbeđivanju snabdevanja energijom tokom zime.

- Nemačka je sada najveći podupiratelj u Evropi i zahvalni smo joj - rekao je.

„Bio sam klovn, a sada sedimo ovde i razgovoramo o ratu”

Razgovor se dotakao i života pre ulaska u politiku, kada je Zelenski bio televizijski komičar i glumac.

- Ja sam klovn. Toliko sam dugo bio na televiziji, pokušavao da nasmejem ljude i pravio gluposti - rekao je Zelenski Bemermanu, koji je takođe poznat kao komičar.

- Obojica smo to radili. A sada sedimo ovde i moramo da razgovaramo o ratu. Zašto se, dođavola, dogodio? - upitao je. Foto: Economou/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zelenski je rekao da je ruska agresija iz temelja promenila ukrajinsko društvo, uključujući njegov lični život i karijeru. Na pitanje da li planira da se nakon rata vrati komediji odgovorio je da je rad u zabavnoj industriji dobro zanimanje, ali nije otkrio da li namerava da mu se ponovo posveti.

- I biti predsednik je dobro. To je težak posao, veliki izazov - rekao je.

- Morate da učinite sve kako biste obezbedili da vaša zemlja preživi tokom rata - zaključio je Zelenski.

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