Prvi osnovni sud u Beogradu oslobodio je Mirjanu Karanović optužbi da je krajem 2022. godine jednoj ženi nanela teške telesne povrede. Odluka je potvrđena u zvaničnom saopštenju advokatske kancelarije, uz napomenu da je presuda prvostepena i da tužilaštvo ima pravo žalbe.

Iz advokatske kancelarije su u svom obraćanju istakli da je Mirjana Karanović neosnovano optužena. Foto: ATA images/R. Z.

Postupak je pokrenut nakon što je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u julu 2023. godine podnelo optužni predlog Prvom osnovnom sudu protiv Mirjane Karanović. NJoj se na teret stavljalo da je 27. oktobra 2022. godine počinila krivično delo teška telesna povreda na štetu oštećene S. S.

Prema navodima iz optužnog akta, sve se odigralo u dvorištu stambene zgrade nakon kraće verbalne rasprave. Karanović se teretila da je oštećenu S. S. desnom rukom uhvatila u predelu grudi, protresla je pomeranjem ruke, a potom je i odgurnula. Usled toga je, kako je navedeno u optužbi, oštećena pala na betonsko tlo. Prilikom pada je zadobila tešku telesnu povredu u vidu preloma leve butne kosti.

Foto: ATA images/A. Ahel

Nakon sudskog postupka, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je oslobađajuću presudu, a sada ostaje da se vidi da li će tužilaštvo iskoristiti zakonsko pravo na žalbu.

(Nova)