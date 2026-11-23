Rusija će pravno goniti sve koji su umešani u zaplenu zamrznute ruske imovine, ako do toga ikada dođe, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je na konferenciji za novinare rekao da stav Rusije ostaje dosledan, povodom izjave generalne direktorke kompanije Euroclear, Valeri Urben, koja je rekla da bi prenos zamrznute ruske imovine u Evropsku uniju mogao da dovede do bankrota tog belgijskog depozitara kompanija, kao i da postoji rizik da kao odgovor bude konfiskovana imovina EU, ne samo u Rusiji već i u zemljama koje su prijateljske Rusiji, prenosi RIA novosti. Foto: Artyom Geodakyan/Zuma Press/Profimedia

- Nikakvi novi elementi nisu dodati našem stavu ovde, naš stav je dosledan. Verujemo da je zamrzavanje, zadržavanje i korišćenje dela naše imovine koji nosi kamatu nezakonito. Koristićemo sva zakonska sredstva da branimo svoja prava. Naravno, ako se to ikada desi, gonićemo sve umešane, gonićemo ih u skladu sa zakonom - rekao je Peskov novinarima.

Govoreći o odnosima sa Kinom, Peskov je kazao da se rusko-kineska energetska saradnja trenutno posmatra kao osetljivo pitanje, i stalno je na bilateralnoj agendi.

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- Saradnja u oblasti energetike je stalna tema na dnevnom redu Rusije sa Kinom. Stalno radimo sa našim kineskim prijateljima na proširenju ove saradnje. Iz očiglednih razloga, ova oblast naše saradnje se trenutno smatra osetljivom - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje kakva je procena Moskve o izgledima za proširenje rusko-kineske energetske saradnje.

(Tanjug)

