Britanska Reformistička i Konzervativna stranka distancirale su se od američkog predsednika Donalda Trampa nakon što je na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" objavio fotografiju na kojoj se rukuje sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, uz opis "Moj prijatelj".

Objava je izazvala osude u Velikoj Britaniji, a zamenik lidera Reformističke stranke Ričard Tajs ocenio je da je takav Trampov potez ozbiljna greška, prenosi Gardijan. Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia, Depositphotos/chernobrovin

- Putin nije naš prijatelj. On je, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja - izjavio je Tajs za "Skaj njuz".

Na pitanje da li će lider stranke Najdžel Faraž razgovarati sa Trampom o ovoj objavi, Tajs je rekao da postoje brojna pitanja u kojima se njihovi stavovi ne poklapaju.

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Dodao je da su neslaganja u poslednje vreme sve izraženija.

Konzervativci na strani slobode

I Konzervativna stranka, koju predvodi Kemi Bejdenok, izrazila je razočaranje Trampovom objavom.

NJen zamenik Aleks Burghart izjavio je da ga zabrinjava mogućnost da SAD više neće biti dosledan zaštitnik slobode.

On je istakao da Konzervativna stranka ostaje na strani slobode i da podržava povećanje izdvajanja za odbranu u skladu sa ciljevima NATO-a. Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Britanski ministar u Ministarstvu spoljnih poslova Hamiš Falkoner nazvao je Putina "kasapinom".

On je istakao da britanski premijer redovno razgovara sa Trampom i jasno mu prenosi stav Londona o ruskom napadu na Ukrajinu. Foto: Aliaksei Verasovich/Panthermedia/Profimedia

Reformistička i Konzervativna stranka ranije su pozdravile Trampov reizbor 2024. godine, ali se u poslednje vreme sve više distanciraju od američkog predsednika zbog njegovih političkih poteza i procena, navodi list.

(Tanjug)

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