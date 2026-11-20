Moskovski sud osudio je u četvrtak, 19. novembra, Ruslana Calikova, bivšeg prvog zamenika ministra odbrane i dugogodišnjeg saradnika Sergeja Šojgua, na 10 godina zatvora u kaznenoj koloniji sa strogim režimom zbog pronevere novca, pranja novca i primanja mita.

Sud u moskovskom okrugu Zamoskvorečje izrekao mu je i novčanu kaznu od 500 miliona rubalja (oko 5.550.000 evra), oduzeo državna odlikovanja i zabranio obavljanje državnih funkcija u periodu od 15 godina nakon izlaska iz zatvora, prenela je ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na izveštaj iz sudnice.

Sud je naložio Calikovu da Ministarstvu odbrane isplati odštetu od približno 6,58 milijardi rubalja, odnosno oko 80 miliona dolara. NJegova novčana kazna iznosi približno 6,1 milion dolara, prema kursu Centralne banke Rusije od četvrtka. Pavel Bednyakov / Sputnik / Profimedia

Calikov (70) je uveden u sudnicu nakon što je tokom pretkrivičnog postupka bio u kućnom pritvoru. NJegovi advokati najavili su žalbu na presudu i poručili da će nastaviti da se bore za njegovo oslobađanje od optužbi.

Ova presuda predstavlja još jedan u nizu krivičnih postupaka protiv visokih zvaničnika koji su služili pod rukovodstvom Sergeja Šojgua, ministra odbrane Rusije tokom prve dve godine rata u Ukrajini.

Sud odbacio optužbu za organizovani kriminal

Sud je odbacio posebnu optužbu za organizovanje kriminalnog udruženja zloupotrebom službenog položaja, ocenivši da nisu ispunjeni elementi tog krivičnog dela.

Calikov je, ipak, proglašen krivim po 12 tačaka optužnice za proneveru i pranje novca, kao i po dve tačke za primanje mita. Tužilaštvo je tražilo kaznu od 18 godina zatvora, uz novčanu kaznu i oduzimanje državnih odlikovanja.

Suđenje je počelo u septembru i imalo je 30 ročišta, koja su sva održana iza zatvorenih vrata, navodi TASS. Odbrana je zatražila da sud oslobodi Calikova optužbi. Pre izricanja presude, Calikov je negirao krivicu i osporavao opravdanost kažnjavanja.

- Kazna postoji kada postoji nešto zbog čega nekoga treba kazniti, a ako toga nema, kako se to onda naziva? - rekao je on.

Vojne uniforme u centru korupcionaške afere

Optužnica se odnosila na navodnu krađu novca iz budžeta Ministarstva odbrane putem ugovora za isporuku odeće i uniformi ruskim vojnicima, preko kompanije "Voentorg".

Istražitelji su saopštili da je šema funkcionisala u periodu od 2017. do 2024. godine. Ministarstvo je, prema navodima optužnice, u okviru 12 državnih ugovora kupovalo vojne uniforme po cenama uvećanim za 30 do 40 odsto.

Taj period obuhvatao je i godine pre početka rata u Ukrajini, kao i širenje sistema vojnih nabavki nakon februara 2022. godine.

Prema izveštajima ruskih medija o sudskom postupku, šteta povezana sa ugovorima za nabavku uniformi procenjena je na približno 6,58 milijardi rubalja, odnosno oko 80,2 miliona dolara, što odgovara iznosu odštete koji je sud dosudio Ministarstvu odbrane.

Pored zatvorske i novčanih kazni, sud je naložio i oduzimanje 50 miliona rubalja, odnosno oko 610.000 dolara, koji predstavljaju prihod od mita, kao i imovine u protivvrednosti automobila "Porše makan". Nalog za konfiskaciju obuhvatio je i komplet nameštaja i motocikl.

Već mu je zaplenjena imovina vredna milijarde rubalja

Krivična presuda usledila je nakon odvojenog postupka za oduzimanje imovine Calikovu, članovima njegove porodice i drugim povezanim osobama i kompanijama.

U maju je Nikulinski okružni sud u Moskvi usvojio zahtev tužilaštva za konfiskaciju imovine procenjene na približno 5,5 milijardi rubalja, odnosno oko 67 miliona dolara prema aktuelnom kursu.

Među zaplenjenom imovinom nalaze se poslovni prostori u poslovnom centru "Šećerana" u moskovskoj ulici Zemljanoj Val, nekretnine u moskovskim četvrtima Hamovniki i Meščanski, kao i zemljište u Domodedovu, nedaleko od Moskve.

Postupak za oduzimanje imovine obuhvatio je i nekretnine u Severnoj Osetiji, luksuzne automobile i novčana sredstva, navodi nemački "Dojče vele" u svom izveštaju o ovom slučaju.

(Kurir)