Deklaracija o miru, koju su u Šenženu usvojili predsednici Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Si Đinping, Vladimir Putin i Donald Tramp, trebalo je da sadrži klauzulu o Ukrajini, ali je nju američka strana izbacila iz konačnog dokumenta zbog loše formulacije, izjavio je danas finski predsednik Aleksandar Stub.

On je rekao za finski list "Helsingin sanomat" da smatra da su SAD učinile pozitivnu stvar uklanjanjem te klauzule iz deklaracije o miru. Stub je naveo da je Tramp, nakon odlaska iz Kine, pozvao učesnike sastanka "koalicije voljnih" u Berlinu i rekao da je potrebno okončanje rata u Ukrajini kako bi Evropa "mogla da troši svoj novac na druge ciljeve". Foto: Yauhen Yerchak/SOPA/Sipa Press/Profimedia

Stub je istakao da Tramp nije rekao učesnicima sastanka u Berlinu da prestanu da podržavaju Ukrajinu.

- Tramp je takođe jasno stavio do znanja da Evropljani treba da uspostave direktan kontakt sa liderom Kremlja. Prema njegovim rečima, u Rusiji postoji samo jedna osoba koja rešava pitanja rata i mira, a to je predsednik Vladimir Putin - naveo je Stub.

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Ponovio je da pretpostavlja da će u nekom trenutku i evropski lideri morati da se sastanu sa Putinom jer se, u suprotnom, rat u Ukrajini neće završiti.

Deklaracijom o miru predviđeno je, između ostalog, povećanje proizvodnje i snabdevanja naftnim derivatima Kine, Rusije i SAD, kao i njihov zajednički poziv na reformu Ujedinjenih nacija kako bi se efikasnije odgovorilo na globalne izazove.

Putin je rekao na trilateralnom sastanku da Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina mogu da doprinesu jačanju mira, ako sarađuju na osnovu jednakosti i ravnoteže interesa. Win McNamee / AFP / Profimedia

Tramp je izrazio nadu da je moguće postići napredak u mirovnom sporazumu za Ukrajinu.

Trilateralni razgovori su održani na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Šenženu.

(Tanjug)

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