Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 92. kolu igre na sreću Loto izvučena je sedmica vredna 3.400.000 evra, a srećni dobitnik dolazi iz Niša!

Dobitnu kombinaciju činili su brojevi 21, 5, 8, 11, 3, 26 i 10. Pored glavnog dobitka, 19 igrača osvojilo je "šesticu", koja je u ovom kolu vredela 124.188 dinara. Foto: I. Marinković

U izvlačenju Loto plus sedmice, čiji je fond iznosio 3.770.000 evra, ovog puta nije bilo dobitnika. Izvučena je kombinacija brojeva 33, 37, 21, 35, 24, 25 i 38.

Ni u igri DŽoker, koja se u 91. kolu igrala za 270.000 evra, nije bilo srećnog dobitnika. Izvučeni su brojevi 2, 3, 6, 2, 1 i 2, a novo izvlačenje zakazano je za utorak, 24. novembar.

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