Narodni poslanici u Narodnoj skupštini Srbije mogu biti novčano kažnjeni zbog narušavanja reda tokom sednice, a visina kazne zavisi od izrečene disciplinske mere. Poslovnik Narodne skupštine predviđa tri mere – opomenu, oduzimanje reči i udaljenje sa sednice – za koje su propisane novčane kazne u iznosu od 10 do 50 odsto osnovne poslaničke plate.

O redu na sednici stara se predsednik Narodne skupštine, koji izriče disciplinske mere, dok odluku o novčanoj kazni donosi Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

Udaljenje sa sednice najstroža je od tri mere. Prema članu 111. Poslovnika, izriče se poslaniku koji i nakon oduzimanja reči nastavlja da ometa ili sprečava rad sednice, ne poštuje odluku predsedavajućeg ili nastavlja da krši pravila ponašanja. Foto: N. Skenderija

Ova mera može biti izrečena i bez prethodnih opomena i oduzimanja reči, ukoliko poslanik fizički napadne drugo lice u zgradi Narodne skupštine.

Poslanik koji je udaljen mora odmah da napusti salu. Ukoliko to odbije, predsednik Skupštine može da naloži službi zaduženoj za održavanje reda da ga udalji, a sednica se prekida pauzom dok se mera ne sprovede.

Udaljenje se primenjuje tokom narednih 20 dana zasedanja, odnosno rada Narodne skupštine. Poslanik, međutim, ima pravo da prisustvuje sednici na kojoj se glasa, odnosno Danu za glasanje.

Oduzimanje reči izriče se poslaniku kome su prethodno izrečene dve opomene, ali i nakon toga nastavlja da narušava red ili postupa protivno Poslovniku.

Poslanik kome je oduzeta reč mora da prekine izlaganje. Ukoliko to ne učini, predsednik Skupštine isključuje ozvučenje, a po potrebi određuje pauzu. Foto: D. Milovanović

Mera oduzimanja reči, kao i opomena, primenjuje se za dan kada je izrečena.

Opomena je najblaža disciplinska mera, ali se izriče za više različitih oblika ponašanja. Prema članu 109. Poslovnika, poslanik može biti opomenut ako priđe govornici bez dozvole predsednika Skupštine, govori pre nego što dobije reč, nastavi da govori o temi koja nije na dnevnom redu i nakon upozorenja, prekida druge govornike, dobacuje ili na drugi način ometa njihovo izlaganje.

Opomena se izriče i zbog neposrednog obraćanja drugom poslaniku, korišćenja psovki i uvredljivih izraza, iznošenja činjenica i ocena o privatnom životu drugih lica, kao i zbog drugih postupaka kojima se narušava red ili krše odredbe Poslovnika.

Koliko novca poslanici gube zbog disciplinskih mera?

Novčane kazne propisane su članom 114. Poslovnika Narodne skupštine i obračunavaju se kao procenat osnovne plate narodnog poslanika. Foto: D. Milovanović

Za jednu izrečenu opomenu poslaniku se od plate oduzima 10 odsto, dok se za dve opomene tokom iste sednice odbija 20 odsto osnovne plate. Oduzimanje reči kažnjava se umanjenjem od 40 odsto, a najstroža disciplinska mera, udaljenje sa sednice, povlači umanjenje od 50 odsto osnovne plate.

Postoje i kazne za kršenje Kodeksa ponašanja

Pored disciplinskih mera zbog narušavanja reda na sednici, narodni poslanici mogu biti sankcionisani i zbog kršenja Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Kodeks predviđa opomenu i javnu opomenu. Za običnu opomenu novčana kazna iznosi 10 odsto osnovne plate, dok se za javnu opomenu izriče kazna od 50 odsto osnovne plate. Javna opomena objavljuje se na internet stranici Narodne skupštine u trajanju od 30 dana.

O povredama Kodeksa odlučuje nadležni skupštinski odbor, a postupak se pokreće na osnovu prijave. Za isto postupanje za koje je poslanik već kažnjen zbog povrede reda na sednici ne može mu se izreći i mera zbog povrede Kodeksa.

Kolika je plata narodnog poslanika?

Osnovna mesečna zarada narodnog poslanika na stalnom radu iznosi oko 130.782 dinara, dok se ukupna mesečna primanja, sa dodacima i minulim radom, najčešće kreću između 140.000 i 180.000 dinara.

Osim plate, narodni poslanici imaju pravo i na poslanički dodatak, kao i na naknadu određenih troškova nastalih tokom obavljanja poslaničke dužnosti.

(boom93.rs)

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