Nenad Periš, otac Mateja Periša koji je nestao u Beogradu krajem 2021. godine, emotivnom se objavom na Fejsbuku oprostio od vojnog pilota Gorana Bulajića (53), koji je juče poginuo u padu borbenog aviona MiG-29 kod Stare Pazove.

Bulajić je bio jedan od ljudi koji su početkom 2022. godine učestovali u potrazi za Matejem Perišem. Kao ronilac pretraživao je Savu u veoma teškim uslovima, pokušavajući pronaći nestalog Splićanina. Foto: ATA images/A. Ahel

- Poštovani gospodine Gorane, iskreno Vam hvala. Ne poznajemo se, nismo se susreli nikada, a u stvari upravo obrnuto. Poznajemo se… Neka Vam dragi Bog bude najveća nagrada i večna uteha. Porodici i prijateljima iskreno saučešće - napisao je Nenad Periš na Fejsbuku.

Major Goran Bulajić (53), pilot Vojske Srbije koji je juče ujutru poginuo u avionskoj nesreći kod Stare Pazove, ostao je upamćen ne samo po svojoj vojnoj karijeri već i po humanosti i spremnosti da pomogne drugima.

Foto: Printskrin Jutjub/Vojska Srbije - zvanični kanal

Od njega se oprostio veliki broj ljudi, a posebnu pažnju privukla je objava poznatog hrvatskog influensera Dada Dalmatinca, koji je podsetio na Bulajićevo angažovanje u potrazi za nestalim Splićaninom Matejem Perišem, kao i na njegovu pomoć tokom poplava.

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